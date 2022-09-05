https://ria.ru/20220905/obmundirovanie-1814623197.html

НАТО планирует предоставить Украине зимнее обмундирование для солдат

НАТО планирует предоставить Украине зимнее обмундирование для солдат - РИА Новости, 05.09.2022

НАТО планирует предоставить Украине зимнее обмундирование для солдат

В НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:16

2022-09-05T17:16

2022-09-05T17:21

в мире

украина

германия

нато

йенс столтенберг

алексей резников

минобороны германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg

БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. В НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса, сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на представителей НАТО.По информации Spiegel, в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тысяч военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили Spiegel, что альянс "находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины". Такие страны, как США, Канада, Швеция и Финляндия, уже обещали поставки, пишет издание.Таким образом, "можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной", сообщили Spiegel в альянсе. По информации издания, сбор экипировки идет "сложно", так как зимнее обмундирование в странах НАТО "зарезервировано в основном для национального использования", и сейчас оно пользуется большим спросом на рынке.Германия также намерена помочь Киеву, при этом в бундесвере "постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой", пишет Spiegel. В этой связи в вооруженных силах Германии "довольно критично" относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву. Тем не менее, в Минобороны ФРГ сообщили, что намерены внести "важный вклад" в предоставление Киеву "зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания", отмечает Spiegel.Украина также постоянно просит у Запада тяжелое вооружение, но не получает его в требуемых объемах. Так, Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии, но канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин поставляет достаточно оружия Украине. В МИД ФРГ говорили, что у немецкого бундесвера существует "абсолютный дефицит в собственных резервах", что препятствует реализовать поставки оружия Украине. Киев также был недоволен военной помощью от Мадрида. По данным испанских СМИ, единственное, что дошло до фронта - это партии легких оборонительных средств, бронированная машина скорой помощи, противотанковое оружие и пулемет. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес ответила на критику Киева, заверив, что Украина "очень благодарна" за гуманитарное содействие Испании и ее поставки техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220905/tanki-1814620303.html

https://ria.ru/20220905/vsu-1814590240.html

https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, нато, йенс столтенберг, алексей резников, минобороны германии