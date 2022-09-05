https://ria.ru/20220905/obmeny-1814423920.html
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся - РИА Новости, 05.09.2022
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:05
2022-09-05T05:05
2022-09-05T05:13
специальная военная операция на украине
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украина
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены."В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", - сказала Москалькова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220821/moskalkova-1811084491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вэф-2022
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ВЭФ-2022
05:05 05.09.2022 (обновлено: 05:13 05.09.2022)
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Омбудсмен Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены.
"В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", - сказала Москалькова журналистам.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.