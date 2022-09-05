https://ria.ru/20220905/obmeny-1814423920.html

Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся

Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся - РИА Новости, 05.09.2022

Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:05

2022-09-05T05:05

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены."В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", - сказала Москалькова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вэф-2022