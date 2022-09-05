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Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/obmeny-1814423920.html
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся - РИА Новости, 05.09.2022
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:05
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены."В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", - сказала Москалькова журналистам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220821/moskalkova-1811084491.html
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в мире, россия, украина, вэф-2022
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, ВЭФ-2022
05:05 05.09.2022 (обновлено: 05:13 05.09.2022)
 
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся

Омбудсмен Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что обмены пленными между РФ и Украиной будут продолжены.
"В рамках своего мандата я занимаюсь, главным образом, гуманитарной миссией, связанной с тем, чтобы установить местонахождение без вести пропавших и в рамках своей компетенции способствовать обмену, если такой состоится, мы надеемся, что обмены продолжатся", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 11:09
Москалькова рассказала о помощи семьям с Украины и из Донбасса
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
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