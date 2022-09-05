https://ria.ru/20220905/novatek-1814627366.html

Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов

Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов - РИА Новости, 05.09.2022

Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:25

2022-09-05T17:25

2022-09-05T17:40

экономика

россия

новатэк

владимир путин

антон силуанов

николай шульгинов

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в развитие регионов, где она работает.Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидентов тоже будет "солидным"."Надеюсь, что компания "Новатэк" внесет свой вклад и в развитие тех острых проблем в регионах, где она работает, компания. В том числе и в Камчатку", - добавил президент.

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экономика, россия, новатэк, владимир путин, антон силуанов, николай шульгинов