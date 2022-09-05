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Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов - РИА Новости, 05.09.2022
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:25
2022-09-05T17:40
экономика
россия
новатэк
владимир путин
антон силуанов
николай шульгинов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в развитие регионов, где она работает.Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидентов тоже будет "солидным"."Надеюсь, что компания "Новатэк" внесет свой вклад и в развитие тех острых проблем в регионах, где она работает, компания. В том числе и в Камчатку", - добавил президент.
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экономика, россия, новатэк, владимир путин, антон силуанов, николай шульгинов
Экономика, Россия, Новатэк, Владимир Путин, Антон Силуанов, Николай Шульгинов
17:25 05.09.2022 (обновлено: 17:40 05.09.2022)
 
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов

Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов, где компания работает

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкЗапуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" в Челябинске
Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании Новатэк в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" в Челябинске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в развитие регионов, где она работает.
"Надеюсь, что компания "Новатэк", так как это было до сих пор, будет вносить свой существенный заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов. Как мне докладывал и министр энергетики (Николай Шульгинов), и курирующий вице-премьер Новак Александр Валентинович, и министр финансов (Антон Силуанов) - финансовый результат этого года у компании будет очень хороший", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидентов тоже будет "солидным".
"Надеюсь, что компания "Новатэк" внесет свой вклад и в развитие тех острых проблем в регионах, где она работает, компания. В том числе и в Камчатку", - добавил президент.
Стенд компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:51
"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки
 
ЭкономикаРоссияНоватэкВладимир ПутинАнтон СилуановНиколай Шульгинов
 
 
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