17:25 05.09.2022 (обновлено: 17:40 05.09.2022)
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов
Путин надеется, что "Новатэк" внесет вклад в развитие регионов, где компания работает
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкЗапуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" в Челябинске
Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк" в Челябинске. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что финансовые показатели "Новатэка" в этом году будут хорошими, также он выразил надежду, что компания внесет свой вклад в развитие регионов, где она работает.
"Надеюсь, что компания "Новатэк", так как это было до сих пор, будет вносить свой существенный заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов. Как мне докладывал и министр энергетики (Николай Шульгинов), и курирующий вице-премьер Новак Александр Валентинович, и министр финансов (Антон Силуанов) - финансовый результат этого года у компании будет очень хороший", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Он добавил, что уровень выплачиваемых дивидентов тоже будет "солидным".
"Надеюсь, что компания "Новатэк" внесет свой вклад и в развитие тех острых проблем в регионах, где она работает, компания. В том числе и в Камчатку", - добавил президент.