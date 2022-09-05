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"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
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"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки
"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки
"Новатэк" готов строить инфраструктуру под газификацию Камчатки, при этом для поставки туда газа просит дополнительную ресурсную базу с соответствующими... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:51
2022-09-05T18:22
экономика
новатэк
группа газ
леонид михельсон
сахалин-2
петропавловск-камчатский
россия
газпром
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Новатэк" готов строить инфраструктуру под газификацию Камчатки, при этом для поставки туда газа просит дополнительную ресурсную базу с соответствующими условиями при лицензировании, а пока предлагает рассмотреть поставки газа в Петропавловск-Камчатский с "Сахалина-2", заявил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента РФ Владимира Путина.Он отметил, что "Новатэк" разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приема СПГ в Петропавловске-Камчатском. В начале года компания заключила договор объемом 350 миллионов рублей на полное проектирование всего комплекса СПГ: два судна-челнока по 20 тысяч тонн и регазификационный терминал на 45 тысяч тонн."Текущая оценка строительства регазификационного терминала составляет где-то 12,5 миллиарда рублей, газовозов - 16,2 миллиарда... Мы готовы это финансировать и заключить договора на строительство данного терминала и двух челноков", - сказал Михельсон, обратившись к президенту. Он подчеркнул, что исходя из сроков, которые требуются на строительство инфраструктуры, делать это надо уже сейчас."Единственным вопросом остается организация поставок газа по регулируемым ценам. Без дополнительных ресурсов организовать поставки по внутрироссийской цене, установленной ФАС, мы не сможем. В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта, в лицензионных условиях которой можно закрепить обязательство поставки необходимых 600 миллионов кубов газа на Камчатку по регулируемым ценам", - добавил он."Но вот на первом этапе как предложение, с учетом того, что "Сахалин-2" стал российским юридическим лицом, наверное, пока возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этих месторождений", - заключил глава "Новатэка". Он также сообщил, что окончательно не решен вопрос с земельным участком для регазификационного терминала СПГ, но выразил надежду, что это случится в скоро.Михельсон напомнил, что изначально при решении вопросов газификации Камчатского края "Газпрому" был передан ряд лицензионных участков, но добыча на них сейчас снижается. Сейчас "Газпром" определен единым оператором газификации края. Свои проекты решений по инфраструктуре "Новатэк" направлял ему как оператору, в частности для уточнения информации о необходимых объемах, но пока не получил ответа, сообщил он.
https://ria.ru/20220616/novatek-1795770223.html
https://ria.ru/20220818/tankery-1810613004.html
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экономика, новатэк, группа газ, леонид михельсон, сахалин-2, петропавловск-камчатский, россия, газпром, камчатский край, владимир путин
Экономика, Новатэк, Группа ГАЗ, Леонид Михельсон, Сахалин-2, Петропавловск-Камчатский, Россия, Газпром, Камчатский край, Владимир Путин
15:51 05.09.2022 (обновлено: 18:22 05.09.2022)
 
"Новатэк" предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки

Глава "Новатэка" Михельсон предложил привлечь "Сахалин-2" для газификации Камчатки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Новатэк" готов строить инфраструктуру под газификацию Камчатки, при этом для поставки туда газа просит дополнительную ресурсную базу с соответствующими условиями при лицензировании, а пока предлагает рассмотреть поставки газа в Петропавловск-Камчатский с "Сахалина-2", заявил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Он отметил, что "Новатэк" разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приема СПГ в Петропавловске-Камчатском. В начале года компания заключила договор объемом 350 миллионов рублей на полное проектирование всего комплекса СПГ: два судна-челнока по 20 тысяч тонн и регазификационный терминал на 45 тысяч тонн.
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"Текущая оценка строительства регазификационного терминала составляет где-то 12,5 миллиарда рублей, газовозов - 16,2 миллиарда... Мы готовы это финансировать и заключить договора на строительство данного терминала и двух челноков", - сказал Михельсон, обратившись к президенту. Он подчеркнул, что исходя из сроков, которые требуются на строительство инфраструктуры, делать это надо уже сейчас.
"Единственным вопросом остается организация поставок газа по регулируемым ценам. Без дополнительных ресурсов организовать поставки по внутрироссийской цене, установленной ФАС, мы не сможем. В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта, в лицензионных условиях которой можно закрепить обязательство поставки необходимых 600 миллионов кубов газа на Камчатку по регулируемым ценам", - добавил он.
"Но вот на первом этапе как предложение, с учетом того, что "Сахалин-2" стал российским юридическим лицом, наверное, пока возможно проработать вопрос поставки необходимого количества СПГ с этих месторождений", - заключил глава "Новатэка". Он также сообщил, что окончательно не решен вопрос с земельным участком для регазификационного терминала СПГ, но выразил надежду, что это случится в скоро.
Михельсон напомнил, что изначально при решении вопросов газификации Камчатского края "Газпрому" был передан ряд лицензионных участков, но добыча на них сейчас снижается. Сейчас "Газпром" определен единым оператором газификации края. Свои проекты решений по инфраструктуре "Новатэк" направлял ему как оператору, в частности для уточнения информации о необходимых объемах, но пока не получил ответа, сообщил он.
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ЭкономикаНоватэкГруппа ГАЗЛеонид МихельсонСахалин-2Петропавловск-КамчатскийРоссияГазпромКамчатский крайВладимир Путин
 
 
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