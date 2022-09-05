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Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
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Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс
Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что рассчитывает укрепить отношения с Великобританией после избрания Лиз Трасс на должность премьера этой страны. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:09
2022-09-05T16:10
в мире
лиз трасс
марк рютте
нидерланды
великобритания
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что рассчитывает укрепить отношения с Великобританией после избрания Лиз Трасс на должность премьера этой страны.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Мои поздравления Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром Соединенного королевства. Нидерланды и Великобритания традиционно поддерживают тесные связи, и я с нетерпением жду работы с Лиз Трасс для дальнейшего их укрепления. Желаю Трасс всяческих успехов на новой должности", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
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в мире, лиз трасс, марк рютте, нидерланды, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Марк Рютте, Нидерланды, Великобритания
16:09 05.09.2022 (обновлено: 16:10 05.09.2022)
 
Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс

Премьер Нидерландов Рютте надеется укрепить отношения с Британией после избрания Трасс

© AP Photo / Frank AugsteinНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что рассчитывает укрепить отношения с Великобританией после избрания Лиз Трасс на должность премьера этой страны.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
"Мои поздравления Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром Соединенного королевства. Нидерланды и Великобритания традиционно поддерживают тесные связи, и я с нетерпением жду работы с Лиз Трасс для дальнейшего их укрепления. Желаю Трасс всяческих успехов на новой должности", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
 
В миреЛиз ТрассМарк РюттеНидерландыВеликобритания
 
 
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