https://ria.ru/20220905/niderlandy-1814598727.html

Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс

Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

Премьер Нидерландов надеется укрепить отношения с Британией при Трасс

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что рассчитывает укрепить отношения с Великобританией после избрания Лиз Трасс на должность премьера этой страны. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:09

2022-09-05T16:09

2022-09-05T16:10

в мире

лиз трасс

марк рютте

нидерланды

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814562180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b561ed2e6a5ace368fc7ed196c9769b.jpg

ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что рассчитывает укрепить отношения с Великобританией после избрания Лиз Трасс на должность премьера этой страны.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Мои поздравления Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром Соединенного королевства. Нидерланды и Великобритания традиционно поддерживают тесные связи, и я с нетерпением жду работы с Лиз Трасс для дальнейшего их укрепления. Желаю Трасс всяческих успехов на новой должности", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

нидерланды

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, марк рютте, нидерланды, великобритания