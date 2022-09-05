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Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"
Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 05.09.2022
Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"
Народный артист РФ Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", говорится в Указе Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 606 "О... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:07
2022-09-05T19:07
2022-09-05T19:31
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Народный артист РФ Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", говорится в Указе Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 606 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Он удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". В 1960 году Назаров окончил Театральное училище имени Б. Щукина. В кино он дебютировал в 1954-м. Среди картин, в которых он снимался, "Александр Маленький", "Лошади в океане", "Маленькая Вера" и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей капков, сергей андрияка, россия, союзмультфильм, гильдия актеров кино россии, зарядье
Культура, Новости культуры, Сергей Капков, Сергей Андрияка, Россия, Союзмультфильм, Гильдия актеров кино России, Зарядье
19:07 05.09.2022 (обновлено: 19:31 05.09.2022)
Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"
Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Народный артист РФ Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", говорится в Указе Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 606 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Он удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
В 1960 году Назаров окончил Театральное училище имени Б. Щукина. В кино он дебютировал в 1954-м.
Среди картин, в которых он снимался, "Александр Маленький", "Лошади в океане", "Маленькая Вера" и многих других.