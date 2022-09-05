https://ria.ru/20220905/nazarov-1814623657.html

Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 05.09.2022

Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

Народный артист РФ Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", говорится в Указе Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 606 "О... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:07

2022-09-05T19:07

2022-09-05T19:31

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Народный артист РФ Юрий Назаров получил орден "За заслуги в культуре и искусстве", говорится в Указе Президента Российской Федерации от 05.09.2022 № 606 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Он удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". В 1960 году Назаров окончил Театральное училище имени Б. Щукина. В кино он дебютировал в 1954-м. Среди картин, в которых он снимался, "Александр Маленький", "Лошади в океане", "Маленькая Вера" и многих других.

https://ria.ru/20220902/mmkf-1814140521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей капков, сергей андрияка, россия, союзмультфильм, гильдия актеров кино россии, зарядье