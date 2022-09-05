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Навальный подал третий иск к ИК-6 во Владимирской области - РИА Новости, 05.09.2022
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Навальный подал третий иск к ИК-6 во Владимирской области
Навальный подал третий иск к ИК-6 во Владимирской области - РИА Новости, 05.09.2022
Навальный подал третий иск к ИК-6 во Владимирской области
Алексей Навальный подал третий иск к исправительной колонии №6 Владимирской области, на этот раз он оспаривает свое помещение в штрафной изолятор, сообщила... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:52
2022-09-05T12:52
происшествия
алексей навальный
владимирская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РЯЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Алексей Навальный подал третий иск к исправительной колонии №6 Владимирской области, на этот раз он оспаривает свое помещение в штрафной изолятор, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.Ранее Ковровский городской суд сообщал, что от Навального поступили два административных иска. В одном заявлении говорится, что Навальный уведомил руководство ИК-6 о создании профсоюза "Промзона" и о вступлении в него. Но руководство колонии объявило ему официальное предостережение о недопустимости создания профсоюза, что Навальный счел незаконным. Во втором иске Навальный оспаривает отказ руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает в колонии. По данным суда, Навальный требовал у руководства колонии сообщить ему, в том числе, наименование и ИНН организации, но руководство колонии отказалось это сделать "по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях". Заседания по этим искам назначены на 21 сентября."В Ковровский городской суд поступило административное исковое заявление Навального А.А. о признании незаконным постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области о водворении его в штрафной изолятор", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.Уточняется, что, как указано в административном иске, 12 августа Навальный был водворен в штрафной изолятор на трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды. "Административный истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение", - отмечается в сообщении.До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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происшествия, алексей навальный, владимирская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Алексей Навальный, Владимирская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
12:52 05.09.2022
 
Навальный подал третий иск к ИК-6 во Владимирской области

Навальный подал третий иск к исправительной колонии №6 во Владимирской области

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 сен – РИА Новости. Алексей Навальный подал третий иск к исправительной колонии №6 Владимирской области, на этот раз он оспаривает свое помещение в штрафной изолятор, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее Ковровский городской суд сообщал, что от Навального поступили два административных иска. В одном заявлении говорится, что Навальный уведомил руководство ИК-6 о создании профсоюза "Промзона" и о вступлении в него. Но руководство колонии объявило ему официальное предостережение о недопустимости создания профсоюза, что Навальный счел незаконным. Во втором иске Навальный оспаривает отказ руководства ИК-6 в предоставлении информации о заказчике изделий, которые он изготавливает в колонии. По данным суда, Навальный требовал у руководства колонии сообщить ему, в том числе, наименование и ИНН организации, но руководство колонии отказалось это сделать "по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях". Заседания по этим искам назначены на 21 сентября.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:40
Колония сочла недопустимой профсоюзную деятельность Навального
"В Ковровский городской суд поступило административное исковое заявление Навального А.А. о признании незаконным постановления начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области о водворении его в штрафной изолятор", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.
Уточняется, что, как указано в административном иске, 12 августа Навальный был водворен в штрафной изолятор на трое суток за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды. "Административный истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение", - отмечается в сообщении.
До этого Навальный уже подавал к колониям, где он отбывал срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
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В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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