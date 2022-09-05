https://ria.ru/20220905/naturalisty-1814521713.html
Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе
Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2022
Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" признался, что прилетел на Камчатку... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:00
2022-09-05T13:00
2022-09-05T13:03
владимир путин
общество
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе."Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)", - сказал Путин.Он отметил, что военные в Донбассе сражаются "очень мужественно, храбро и результативно".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
13:00 05.09.2022 (обновлено: 13:03 05.09.2022)
Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе
Путин сообщил, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.
"Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)", - сказал Путин.
Он отметил, что военные в Донбассе сражаются "очень мужественно, храбро и результативно".