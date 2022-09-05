https://ria.ru/20220905/naturalisty-1814521713.html

Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе

Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе - РИА Новости, 05.09.2022

Путин прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" признался, что прилетел на Камчатку... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:00

2022-09-05T13:00

2022-09-05T13:03

владимир путин

общество

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе."Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)", - сказал Путин.Он отметил, что военные в Донбассе сражаются "очень мужественно, храбро и результативно".

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россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, россия