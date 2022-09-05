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Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек - РИА Новости, 05.09.2022
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Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек
Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек - РИА Новости, 05.09.2022
Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения в провинции Саскачеван, в результате которых погибли не менее десяти человек. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:35
2022-09-05T03:35
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения в провинции Саскачеван, в результате которых погибли не менее десяти человек.Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще по меньшей мере 15 в Саскачеване. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки Nissan. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать с преступниками в контакт.
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в мире, канада
В мире, Канада
03:35 05.09.2022
 
Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек

Премьер Канады Трюдо осудил нападения в Саскачеване, при которых погибли десять человек

© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения в провинции Саскачеван, в результате которых погибли не менее десяти человек.
"Сегодняшние нападения в Саскачеване ужасны и прискорбны. Я думаю о потерявших любимого человека и о раненых. Мы внимательно следим за ситуацией и призываем всех следить за новостями от местных властей", - написал Трюдо в Twitter.
Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще по меньшей мере 15 в Саскачеване. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.
Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки Nissan. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать с преступниками в контакт.
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