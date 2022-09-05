https://ria.ru/20220905/napadenie-1814419510.html

Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек

Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек - РИА Новости, 05.09.2022

Премьер Канады осудил нападения, при которых погибли десять человек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения в провинции Саскачеван, в результате которых погибли не менее десяти человек. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:35

2022-09-05T03:35

2022-09-05T03:35

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил нападения в провинции Саскачеван, в результате которых погибли не менее десяти человек.Королевская канадская конная полиция сообщила в воскресенье, что вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще по меньшей мере 15 в Саскачеване. Правоохранительные органы объявили в розыск двух мужчин, Дамиена и Майлса Сандерсонов, которые подозреваются в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути. Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые, которых видели в черном внедорожнике марки Nissan. Местным жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях и не вступать с преступниками в контакт.

https://ria.ru/20220828/kanada-1812645669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада