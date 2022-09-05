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В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей - РИА Новости, 05.09.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей
В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей - РИА Новости, 05.09.2022
В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей
В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта открылся краеведческий музей с вековой историей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:37
2022-09-05T14:37
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
архыз
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ЧЕРКЕССК, 5 сен – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта открылся краеведческий музей с вековой историей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В отремонтированном музее появился новый "дом музыки", в котором представлены классические музыкальные инструменты, изготовленные местными мастерами, кавказские барабаны, трещотки, национальные гармошки.Новыми экспонатами пополнился также зал археологии: впервые выставлены предметы раннего железного века, найденные недавно на территории Лунной поляны в Архызе, а также древние находки с территории Хумаринского городища."В музее среди самых ценных экспонатов есть фрагменты различных археологических находок, тканей редчайшей окраски из шелка, шерсти, льна, найденные археологами на территории Карачаево-Черкесии. Возраст наших шелковых тканей около 900 -1300 лет", - написал Темрезов.Он выразил уверенность, что "посещение краеведческого музея в Черкесске снова станет неотъемлемой частью внеклассной работы в школах республики".
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рашид темрезов, архыз, черкесск
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Архыз, Черкесск
14:37 05.09.2022
 

В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов в Республиканском Краеведческом музее после реконструкции
Глава КЧР Рашид Темрезов в Республиканском Краеведческом музее после реконструкции
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов в Республиканском Краеведческом музее после реконструкции
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 5 сен – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта открылся краеведческий музей с вековой историей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
В отремонтированном музее появился новый "дом музыки", в котором представлены классические музыкальные инструменты, изготовленные местными мастерами, кавказские барабаны, трещотки, национальные гармошки.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРРеспубликанский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
1 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРРеспубликанский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
2 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРРеспубликанский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
3 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРРеспубликанский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
4 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
3 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
4 из 4
Республиканский Краеведческий музей после реконструкции в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Новыми экспонатами пополнился также зал археологии: впервые выставлены предметы раннего железного века, найденные недавно на территории Лунной поляны в Архызе, а также древние находки с территории Хумаринского городища.
"В музее среди самых ценных экспонатов есть фрагменты различных археологических находок, тканей редчайшей окраски из шелка, шерсти, льна, найденные археологами на территории Карачаево-Черкесии. Возраст наших шелковых тканей около 900 -1300 лет", - написал Темрезов.
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
1 сентября, 16:46Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открыта школа, полностью оснащенная российскими оперсистемами
Он выразил уверенность, что "посещение краеведческого музея в Черкесске снова станет неотъемлемой частью внеклассной работы в школах республики".
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовАрхызЧеркесск
 
 
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