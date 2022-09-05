https://ria.ru/20220905/muzey-1814552960.html

В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей

В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей - РИА Новости, 05.09.2022

В КЧР после реконструкции открылся краеведческий музей

В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта открылся краеведческий музей с вековой историей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:37

2022-09-05T14:37

2022-09-05T14:37

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

архыз

черкесск

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ЧЕРКЕССК, 5 сен – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта открылся краеведческий музей с вековой историей, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В отремонтированном музее появился новый "дом музыки", в котором представлены классические музыкальные инструменты, изготовленные местными мастерами, кавказские барабаны, трещотки, национальные гармошки.Новыми экспонатами пополнился также зал археологии: впервые выставлены предметы раннего железного века, найденные недавно на территории Лунной поляны в Архызе, а также древние находки с территории Хумаринского городища."В музее среди самых ценных экспонатов есть фрагменты различных археологических находок, тканей редчайшей окраски из шелка, шерсти, льна, найденные археологами на территории Карачаево-Черкесии. Возраст наших шелковых тканей около 900 -1300 лет", - написал Темрезов.Он выразил уверенность, что "посещение краеведческого музея в Черкесске снова станет неотъемлемой частью внеклассной работы в школах республики".

https://ria.ru/20220901/shkola-1813781100.html

архыз

черкесск

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Артем Смирнов

рашид темрезов, архыз, черкесск