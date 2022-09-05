https://ria.ru/20220905/mototurizm-1814429332.html

На ВЭФ заявили о необходимости развития мототуризма в России

На ВЭФ заявили о необходимости развития мототуризма в России - РИА Новости, 05.09.2022

На ВЭФ заявили о необходимости развития мототуризма в России

Успешный опыт организации маршрута для байкеров Сочи - Севастополь показывает необходимость развития мототуризма в России, заявил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:12

2022-09-05T07:12

2022-09-05T10:40

туризм

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814333649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16026221fd55b7790305b17a154d37b1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Успешный опыт организации маршрута для байкеров Сочи - Севастополь показывает необходимость развития мототуризма в России, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина.По его словам, подобные активности в части мототуризма привязывают к различным фестивалям, в том числе для байкеров. Так, фестиваль Baltic Rally, на котором в этом году было более 600 байкерских клубов, рассчитывает на получение федеральной поддержки, отметил губернатор. Дрозденко сообщил, что реализация проектов мототуризма - это хороший пример реализации лучшего из европейского опыта путешествия для байкеров.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/tury-1814427712.html

россия

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, новости - туризм