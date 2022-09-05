07:12 05.09.2022 (обновлено: 10:40 05.09.2022)
На ВЭФ заявили о необходимости развития мототуризма в России
Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил о необходимости развития мототуризма
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Успешный опыт организации маршрута для байкеров Сочи - Севастополь показывает необходимость развития мототуризма в России, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ Владимира Путина.
"Мы "пробили" постоянный маршрут, уже 5 лет ездим, Сочи – Севастополь, и уже, так сказать, благодаря нам, может быть, этот опыт (мототуризма в Европе) приживается у нас. Уже сегодня в Сочи есть несколько клубов, которые дают мотоциклы в аренду, причем не просто дают - или сопровождают, или технически сопровождают, определяются уже пункты отдыха, предлагают экскурсии по приезде. Мне кажется, такая хорошая тема для туризма, именно мототуризма в России", - сказал Дрозденко.
По его словам, подобные активности в части мототуризма привязывают к различным фестивалям, в том числе для байкеров. Так, фестиваль Baltic Rally, на котором в этом году было более 600 байкерских клубов, рассчитывает на получение федеральной поддержки, отметил губернатор. Дрозденко сообщил, что реализация проектов мототуризма - это хороший пример реализации лучшего из европейского опыта путешествия для байкеров.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.