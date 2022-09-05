https://ria.ru/20220905/moskva-1814471831.html
Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме
Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме - РИА Новости, 05.09.2022
Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме
В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:15
2022-09-05T11:15
2022-09-05T11:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%."Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу - 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
https://realty.ria.ru/20220902/mosgaz-1813974993.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, жкх, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЖКХ, Петр Бирюков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%.
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу - 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.