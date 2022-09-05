https://ria.ru/20220905/moskva-1814471831.html

Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме

Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме - РИА Новости, 05.09.2022

Власти Москвы рассказали о подготовке к зиме

В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:15

2022-09-05T11:15

2022-09-05T11:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

жкх

петр бирюков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%."Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу - 360,4 тысячи тонн по углю, 381,1 тысячи тонн по мазуту и 21,8 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

https://realty.ria.ru/20220902/mosgaz-1813974993.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх, петр бирюков