https://ria.ru/20220905/mosbirzha-1814477484.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами
Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:28
2022-09-05T11:28
2022-09-05T11:39
экономика
россия
московская биржа
валюта
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе биржи."В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220901/aktsii-1813799094.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, валюта
Экономика, Россия, Московская биржа, Валюта
11:28 05.09.2022 (обновлено: 11:39 05.09.2022)
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами из-за ошибки в конфигурации системы