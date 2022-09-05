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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
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Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами
Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:28
2022-09-05T11:39
экономика
россия
московская биржа
валюта
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе биржи."В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, московская биржа, валюта
Экономика, Россия, Московская биржа, Валюта
11:28 05.09.2022 (обновлено: 11:39 05.09.2022)
 
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами

Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами из-за ошибки в конфигурации системы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе биржи.
"В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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