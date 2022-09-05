https://ria.ru/20220905/mosbirzha-1814477484.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов валютой и драгметаллами

Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:28

2022-09-05T11:28

2022-09-05T11:39

экономика

россия

московская биржа

валюта

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, торги на других рынках проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе биржи."В связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы валютного рынка, биржа приняла решение о временном приостановлении торгов до ее устранения. Торги на других рынках Московской биржи проходят в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220901/aktsii-1813799094.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская биржа, валюта