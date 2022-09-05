https://ria.ru/20220905/mosbirzha-1814469990.html
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:11
2022-09-05T11:11
2022-09-05T11:33
экономика
московская биржа
россия
валюта
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.
https://ria.ru/20220831/gazprom-1813337659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, валюта
Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта
11:11 05.09.2022 (обновлено: 11:33 05.09.2022)
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
Мосбиржа с 10:50 временно приостановила торги валютой и на рынке драгоценных металлов