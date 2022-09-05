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Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
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Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами
Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 05.09.2022
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экономика
московская биржа
россия
валюта
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, валюта
Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта
11:11 05.09.2022 (обновлено: 11:33 05.09.2022)
 
Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами

Мосбиржа с 10:50 временно приостановила торги валютой и на рынке драгоценных металлов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМонитор с интерактивными онлайн графиками
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.
Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.
На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.
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