https://ria.ru/20220905/mosbirzha-1814469990.html

Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами

Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами - РИА Новости, 05.09.2022

Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами

Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:11

2022-09-05T11:11

2022-09-05T11:33

экономика

московская биржа

россия

валюта

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосбиржа с 10:50 мск приостановила торги на рынках валют и драгоценных металлов, говорится в сообщении торговой площадки.Как утверждается в пресс-релизе, это связано с ошибкой в конфигурации торговой системы.На момент остановки торгов доллар был на уровне 60,9 рубля, евро — 60,36 рубля, юань — 8,78 рубля.

https://ria.ru/20220831/gazprom-1813337659.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, россия, валюта