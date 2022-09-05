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Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости - РИА Новости, 05.09.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220905/modernizatsiya-1814603464.html
Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости
Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости - РИА Новости, 05.09.2022
Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости
Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:23
2022-09-05T16:23
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.О том, что Белгородская область попадет в проект комплексной модернизации центров занятости, Гладков сообщил по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой."Рад, что все наши вопросы нашли поддержку", - отметил Гладков.По его словам, новые возможности в сфере занятости за счёт внедрения единой методологии, стандартов и правил оказания услуг помогут снизить время на трудоустройство граждан и подбор необходимых работников. Также в "Кадровых центрах" можно будет получить весь комплекс услуг от профессионального обучения и повышения квалификации до профориентации и других.Помимо этого, глава региона и зампредседателя правительства обсудили вопросы увеличения системной господдержки объектов капитальных вложений, а также увеличения помощи из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры.
https://ria.ru/20220902/gladkov-1814148902.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
16:23 05.09.2022
 
Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости

Глава Белгородской области Гладков сообщил о модернизации центров занятости

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.
О том, что Белгородская область попадет в проект комплексной модернизации центров занятости, Гладков сообщил по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал старт культурной программе фестиваля Белгород в цвету
2 сентября, 21:20Белгородская область
Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"
"Рад, что все наши вопросы нашли поддержку", - отметил Гладков.
По его словам, новые возможности в сфере занятости за счёт внедрения единой методологии, стандартов и правил оказания услуг помогут снизить время на трудоустройство граждан и подбор необходимых работников. Также в "Кадровых центрах" можно будет получить весь комплекс услуг от профессионального обучения и повышения квалификации до профориентации и других.
Помимо этого, глава региона и зампредседателя правительства обсудили вопросы увеличения системной господдержки объектов капитальных вложений, а также увеличения помощи из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в открытии новой школы Формула успеха в Таврово-4 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 14:30Белгородская область
Гладков открыл новую школу "Формула успеха" в Белгородском районе
 
Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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