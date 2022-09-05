Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости
Глава Белгородской области Гладков сообщил о модернизации центров занятости
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.
О том, что Белгородская область попадет в проект комплексной модернизации центров занятости, Гладков сообщил по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
"Рад, что все наши вопросы нашли поддержку", - отметил Гладков.
По его словам, новые возможности в сфере занятости за счёт внедрения единой методологии, стандартов и правил оказания услуг помогут снизить время на трудоустройство граждан и подбор необходимых работников. Также в "Кадровых центрах" можно будет получить весь комплекс услуг от профессионального обучения и повышения квалификации до профориентации и других.
Помимо этого, глава региона и зампредседателя правительства обсудили вопросы увеличения системной господдержки объектов капитальных вложений, а также увеличения помощи из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры.