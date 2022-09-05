https://ria.ru/20220905/modernizatsiya-1814603464.html

Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости

Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости - РИА Новости, 05.09.2022

Гладков сообщил о модернизации белгородских центров занятости

Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:23

2022-09-05T16:23

2022-09-05T16:23

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Белгородская область попадёт в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости, что снизит время на трудоустройство жителей и подбор сотрудников, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.О том, что Белгородская область попадет в проект комплексной модернизации центров занятости, Гладков сообщил по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой."Рад, что все наши вопросы нашли поддержку", - отметил Гладков.По его словам, новые возможности в сфере занятости за счёт внедрения единой методологии, стандартов и правил оказания услуг помогут снизить время на трудоустройство граждан и подбор необходимых работников. Также в "Кадровых центрах" можно будет получить весь комплекс услуг от профессионального обучения и повышения квалификации до профориентации и других.Помимо этого, глава региона и зампредседателя правительства обсудили вопросы увеличения системной господдержки объектов капитальных вложений, а также увеличения помощи из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры.

https://ria.ru/20220902/gladkov-1814148902.html

https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, вячеслав гладков, белгородская область, россия