https://ria.ru/20220905/mikrobiznes-1814371991.html

Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый

Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый - РИА Новости, 05.09.2022

Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый

Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:45

2022-09-05T07:45

2022-09-05T07:45

корпорация мсп

экономика

александр исаевич

дальний восток

вэф-2022

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране, сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.Так, по данным цифровой платформы МСП.РФ, темпы прироста переходов предприятий из категории "Микро" в "Малый" по всей России выросли с начала года на 8,5% к прошлогоднему уровню, при том, что на Дальнем Востоке этот показатель приблизился к 16%."Такая динамика говорит о том, что бизнес на Дальнем Востоке чувствует себя в целом уверенно. И это в определенной мере также значит, что меры господдержки, доступные предпринимателям в этом регионе, делают свое дело. Фактически каждое двадцатое предприятие страны, выросшее в этом году из микропредприятия в малое, зарегистрировано на Дальнем Востоке", - сказал глава КМСП.Регионом-лидером по увеличению темпов прироста переходов из микро- в малый бизнес стала Еврейская автономная область, которая продемонстрировала 100% рост по этому показателю. В топ-5 по нему также вошли показавшая рост более чем на 38% рост Республика Саха (Якутия), Забайкальский край (27%), Приморский край (22,6%) и Сахалинская область (16,7%).Что касается переходов из категории "Микробизнес" в "Средний бизнес", то здесь дальневосточные предприятия продемонстрировали рост на 8,7% в отличие от общероссийского показателя минус 0,6%. Лидерами в этом процессе стали Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Хабаровский край. По темпам прироста перехода предприятий из разряда малых в статус "Средние" Дальний Восток соответствует федеральным цифрам — 3,39% и 3,54% соответственно.По данным КМСП, в среднем по ДФО количественные показатели переходов МСП-компаний из категории в категорию ниже общефедеральных. Так, если по стране с начала года переходы "Микробизнес" — "Малый бизнес" в среднем совершили 307 предприятий в каждом регионе, то в ДФО это показатель составил 108. По переходам из "Микробизнеса" в "Средний бизнес" — эти цифры составляют 10 и два, переходы из "Малого бизнеса" в "Средний" совершили 16 и шесть предприятий соответственно.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.

https://ria.ru/20220902/kredity-1814063575.html

https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html

дальний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

корпорация мсп, экономика, александр исаевич, дальний восток, вэф-2022