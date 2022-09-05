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Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый - РИА Новости, 05.09.2022
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Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый
Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый - РИА Новости, 05.09.2022
Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый
Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:45
2022-09-05T07:45
корпорация мсп
экономика
александр исаевич
дальний восток
вэф-2022
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране, сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.Так, по данным цифровой платформы МСП.РФ, темпы прироста переходов предприятий из категории "Микро" в "Малый" по всей России выросли с начала года на 8,5% к прошлогоднему уровню, при том, что на Дальнем Востоке этот показатель приблизился к 16%."Такая динамика говорит о том, что бизнес на Дальнем Востоке чувствует себя в целом уверенно. И это в определенной мере также значит, что меры господдержки, доступные предпринимателям в этом регионе, делают свое дело. Фактически каждое двадцатое предприятие страны, выросшее в этом году из микропредприятия в малое, зарегистрировано на Дальнем Востоке", - сказал глава КМСП.Регионом-лидером по увеличению темпов прироста переходов из микро- в малый бизнес стала Еврейская автономная область, которая продемонстрировала 100% рост по этому показателю. В топ-5 по нему также вошли показавшая рост более чем на 38% рост Республика Саха (Якутия), Забайкальский край (27%), Приморский край (22,6%) и Сахалинская область (16,7%).Что касается переходов из категории "Микробизнес" в "Средний бизнес", то здесь дальневосточные предприятия продемонстрировали рост на 8,7% в отличие от общероссийского показателя минус 0,6%. Лидерами в этом процессе стали Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Хабаровский край. По темпам прироста перехода предприятий из разряда малых в статус "Средние" Дальний Восток соответствует федеральным цифрам — 3,39% и 3,54% соответственно.По данным КМСП, в среднем по ДФО количественные показатели переходов МСП-компаний из категории в категорию ниже общефедеральных. Так, если по стране с начала года переходы "Микробизнес" — "Малый бизнес" в среднем совершили 307 предприятий в каждом регионе, то в ДФО это показатель составил 108. По переходам из "Микробизнеса" в "Средний бизнес" — эти цифры составляют 10 и два, переходы из "Малого бизнеса" в "Средний" совершили 16 и шесть предприятий соответственно.Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.
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корпорация мсп, экономика, александр исаевич, дальний восток, вэф-2022
Корпорация МСП, Экономика, Александр Исаевич, Дальний Восток, ВЭФ-2022
07:45 05.09.2022
 

Исаевич: микробизнес ДФО опережающими темпами переходит в малый

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлександр Исаевич
Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране, сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.
Так, по данным цифровой платформы МСП.РФ, темпы прироста переходов предприятий из категории "Микро" в "Малый" по всей России выросли с начала года на 8,5% к прошлогоднему уровню, при том, что на Дальнем Востоке этот показатель приблизился к 16%.
"Такая динамика говорит о том, что бизнес на Дальнем Востоке чувствует себя в целом уверенно. И это в определенной мере также значит, что меры господдержки, доступные предпринимателям в этом регионе, делают свое дело. Фактически каждое двадцатое предприятие страны, выросшее в этом году из микропредприятия в малое, зарегистрировано на Дальнем Востоке", - сказал глава КМСП.
Регионом-лидером по увеличению темпов прироста переходов из микро- в малый бизнес стала Еврейская автономная область, которая продемонстрировала 100% рост по этому показателю. В топ-5 по нему также вошли показавшая рост более чем на 38% рост Республика Саха (Якутия), Забайкальский край (27%), Приморский край (22,6%) и Сахалинская область (16,7%).
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Что касается переходов из категории "Микробизнес" в "Средний бизнес", то здесь дальневосточные предприятия продемонстрировали рост на 8,7% в отличие от общероссийского показателя минус 0,6%. Лидерами в этом процессе стали Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Хабаровский край. По темпам прироста перехода предприятий из разряда малых в статус "Средние" Дальний Восток соответствует федеральным цифрам — 3,39% и 3,54% соответственно.
По данным КМСП, в среднем по ДФО количественные показатели переходов МСП-компаний из категории в категорию ниже общефедеральных. Так, если по стране с начала года переходы "Микробизнес" — "Малый бизнес" в среднем совершили 307 предприятий в каждом регионе, то в ДФО это показатель составил 108. По переходам из "Микробизнеса" в "Средний бизнес" — эти цифры составляют 10 и два, переходы из "Малого бизнеса" в "Средний" совершили 16 и шесть предприятий соответственно.
Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.
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Корпорация МСПЭкономикаАлександр ИсаевичДальний ВостокВЭФ-2022
 
 
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