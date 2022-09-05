https://ria.ru/20220905/marketpleys-1814643685.html
Минцифры запустило маркетплейс отечественного ПО в тестовом режиме
Минцифры запустило маркетплейс отечественного ПО в тестовом режиме - РИА Новости, 05.09.2022
Минцифры запустило маркетплейс отечественного ПО в тестовом режиме
Минцифры РФ запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме, он будет развиваться на основе отзывов и комментариев... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:18
2022-09-05T18:18
2022-09-05T18:18
общество
технологии
максим паршин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минцифры РФ запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме, он будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей, сообщил замглавы министерства Максим Паршин."Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей", - сказал Паршин, слова которого приводит пресс-служба министерства.Он отметил, что в ближайшее время появится возможность поставить оценку программному обеспечению, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов."Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе", - добавил замглавы министерства.Как уточняло Минцифры, обязательным условием для размещения на маркетплейсе является нахождение продукта в реестре российского программного обеспечения. Сообщалось также, что маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения.
https://ria.ru/20220905/natsproekt-1814618070.html
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общество, технологии, максим паршин, россия
Общество, Технологии, Максим Паршин, Россия
Минцифры запустило маркетплейс отечественного ПО в тестовом режиме
Минцифры запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения в тестовом режиме, он будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей, сообщ
ил замглавы министерства Максим Паршин.
"Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей", - сказал Паршин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Он отметил, что в ближайшее время появится возможность поставить оценку программному обеспечению, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов.
"Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе", - добавил замглавы министерства.
Как уточняло Минцифры, обязательным условием для размещения на маркетплейсе является нахождение продукта в реестре российского программного обеспечения. Сообщалось также, что маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения.