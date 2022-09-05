Рейтинг@Mail.ru
Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html
Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом - РИА Новости, 05.09.2022
Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:11
2022-09-05T11:11
муравьев-амурский 2030
сколково
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814465731_47:168:1046:730_1920x0_80_0_0_7e722e87ad363d18e3ff8dafe8f0cc8b.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и принципы развития территорий на конкретных примерах.Как сообщает пресс-офис программы, губернатор региона и наставник программы Валерий Лимаренко представил участникам модуля управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Руководители различных блоков правительства Сахалина рассказали о применяемых принципах проектного управления, бережливом производстве и провели мастер-класс по управлению данными.Курсанты программы смогли в реальном времени увидеть, как строгий учет и контроль позволяют правительству региона принимать управленческие решения для изменения той или иной ситуации.Особое внимание в рамках модуля уделили проектной работе, в которой также участвовали представители команды губернатора области. Они помогали группам более детально проработать проблемы, сформулировать задачи и найти больше вариантов их решения.Промежуточные итоги проектной деятельности курсанты защищали перед кураторами – руководителями Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ФАНУ "Востокгосплан".Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил курсантов, представляющих проект по развитию малой авиации и предложил включить их в федеральную группу по разработке программы обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов.В рамках трека "погружение в регион" участники программы посетили ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче, переработке и реализации свежемороженой рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и УТЦ "Восток"."Изучение особенностей Сахалинской области и общение с реальными управленцами помогли курсантам лучше понять работу региональных команд, увидеть, как и почему принимаются различные решения, какие инструменты задействованы. Такая усиленная практика ценна, она развивает компетенции и дает результаты в проектной работе. Мы ее продолжим", - сказала руководитель программы "Муравьев–Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с КРДВ при поддержке РАНХиГС, ДВФУ и Школы управления Сколково. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20220903/port-1814037095.html
https://ria.ru/20220902/proekty-1813772250.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814465731_93:145:874:730_1920x0_80_0_0_4a6f28fb39422b3173048630dcfd5fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
муравьев-амурский 2030, сколково, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет
Муравьев-Амурский 2030, Сколково, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Дальневосточный федеральный университет
11:11 05.09.2022
 

Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
Курсанты Муравьев-Амурского изучили на Сахалине опыт управления регионом - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и принципы развития территорий на конкретных примерах.
Как сообщает пресс-офис программы, губернатор региона и наставник программы Валерий Лимаренко представил участникам модуля управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Руководители различных блоков правительства Сахалина рассказали о применяемых принципах проектного управления, бережливом производстве и провели мастер-класс по управлению данными.
Участники Муравьев-Амурский 2030 посетили порт Корсаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 10:00
Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине
Курсанты программы смогли в реальном времени увидеть, как строгий учет и контроль позволяют правительству региона принимать управленческие решения для изменения той или иной ситуации.
Особое внимание в рамках модуля уделили проектной работе, в которой также участвовали представители команды губернатора области. Они помогали группам более детально проработать проблемы, сформулировать задачи и найти больше вариантов их решения.
Промежуточные итоги проектной деятельности курсанты защищали перед кураторами – руководителями Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ФАНУ "Востокгосплан".
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил курсантов, представляющих проект по развитию малой авиации и предложил включить их в федеральную группу по разработке программы обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов.
Презентация проектов курсантов Муравьев-Амурский 2030 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 09:00
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" защитили проекты перед кураторами
В рамках трека "погружение в регион" участники программы посетили ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче, переработке и реализации свежемороженой рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и УТЦ "Восток".
"Изучение особенностей Сахалинской области и общение с реальными управленцами помогли курсантам лучше понять работу региональных команд, увидеть, как и почему принимаются различные решения, какие инструменты задействованы. Такая усиленная практика ценна, она развивает компетенции и дает результаты в проектной работе. Мы ее продолжим", - сказала руководитель программы "Муравьев–Амурский 2030" Дарья Кирьянова.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с КРДВ при поддержке РАНХиГС, ДВФУ и Школы управления Сколково. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
 
Муравьев-Амурский 2030СколковоСахалинСахалинская областьВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала