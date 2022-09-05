Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и принципы развития территорий на конкретных примерах.
Как сообщает пресс-офис программы, губернатор региона и наставник программы Валерий Лимаренко представил участникам модуля управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Руководители различных блоков правительства Сахалина рассказали о применяемых принципах проектного управления, бережливом производстве и провели мастер-класс по управлению данными.
Курсанты программы смогли в реальном времени увидеть, как строгий учет и контроль позволяют правительству региона принимать управленческие решения для изменения той или иной ситуации.
Особое внимание в рамках модуля уделили проектной работе, в которой также участвовали представители команды губернатора области. Они помогали группам более детально проработать проблемы, сформулировать задачи и найти больше вариантов их решения.
Промежуточные итоги проектной деятельности курсанты защищали перед кураторами – руководителями Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ФАНУ "Востокгосплан".
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил курсантов, представляющих проект по развитию малой авиации и предложил включить их в федеральную группу по разработке программы обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов.
2 сентября, 09:00Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" защитили проекты перед кураторами
В рамках трека "погружение в регион" участники программы посетили ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче, переработке и реализации свежемороженой рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и УТЦ "Восток".
"Изучение особенностей Сахалинской области и общение с реальными управленцами помогли курсантам лучше понять работу региональных команд, увидеть, как и почему принимаются различные решения, какие инструменты задействованы. Такая усиленная практика ценна, она развивает компетенции и дает результаты в проектной работе. Мы ее продолжим", - сказала руководитель программы "Муравьев–Амурский 2030" Дарья Кирьянова.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с КРДВ при поддержке РАНХиГС, ДВФУ и Школы управления Сколково. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.