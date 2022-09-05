https://ria.ru/20220905/kursanty-1814469676.html

Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом

Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом - РИА Новости, 05.09.2022

Курсанты "Муравьев-Амурского" изучили на Сахалине опыт управления регионом

В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:11

2022-09-05T11:11

2022-09-05T11:11

муравьев-амурский 2030

сколково

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Южно-Сахалинске завершился третий модуль программы "Муравьев-Амурский 2030". Курсанты при участии управленческой команды Сахалинской области изучали опыт и принципы развития территорий на конкретных примерах.Как сообщает пресс-офис программы, губернатор региона и наставник программы Валерий Лимаренко представил участникам модуля управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Руководители различных блоков правительства Сахалина рассказали о применяемых принципах проектного управления, бережливом производстве и провели мастер-класс по управлению данными.Курсанты программы смогли в реальном времени увидеть, как строгий учет и контроль позволяют правительству региона принимать управленческие решения для изменения той или иной ситуации.Особое внимание в рамках модуля уделили проектной работе, в которой также участвовали представители команды губернатора области. Они помогали группам более детально проработать проблемы, сформулировать задачи и найти больше вариантов их решения.Промежуточные итоги проектной деятельности курсанты защищали перед кураторами – руководителями Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ФАНУ "Востокгосплан".Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков отметил курсантов, представляющих проект по развитию малой авиации и предложил включить их в федеральную группу по разработке программы обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов.В рамках трека "погружение в регион" участники программы посетили ТОР "Горный воздух", предприятие по добыче, переработке и реализации свежемороженой рыбной продукции ООО "Янтарное", порт Корсаков и УТЦ "Восток"."Изучение особенностей Сахалинской области и общение с реальными управленцами помогли курсантам лучше понять работу региональных команд, увидеть, как и почему принимаются различные решения, какие инструменты задействованы. Такая усиленная практика ценна, она развивает компетенции и дает результаты в проектной работе. Мы ее продолжим", - сказала руководитель программы "Муравьев–Амурский 2030" Дарья Кирьянова.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития совместно с КРДВ при поддержке РАНХиГС, ДВФУ и Школы управления Сколково. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

https://ria.ru/20220903/port-1814037095.html

https://ria.ru/20220902/proekty-1813772250.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, сколково, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет