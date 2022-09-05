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"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии

"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии - РИА Новости, 05.09.2022

"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии

В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:24

2022-09-05T14:24

2022-09-05T14:25

экономика

португалия

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В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства.

португалия

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"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства. 2022-09-05T14:24 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, португалия, видео