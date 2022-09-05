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"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии
"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии - РИА Новости, 05.09.2022
"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии
В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:24
2022-09-05T14:24
2022-09-05T14:25
экономика
португалия
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В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства.
португалия
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"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии
В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства.
2022-09-05T14:24
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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экономика, португалия, видео
Экономика, Португалия
"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии
В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства.
2022-09-05T14:24
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PT1M39S
14:24 05.09.2022 (обновлено: 14:25 05.09.2022)
"У нас будут трудные времена": экономический кризис в Португалии
В августе уровень инфляции в Португалии достиг 9%. Выросли цены на продукты, а также процентные ставки на кредиты в банках. Не останавливается рост стоимости электроэнергии. По прогнозам он достигнет максимума к зиме. Жители ждут финансовой поддержки от Правительства.