https://ria.ru/20220905/kriminal-1814102396.html

"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района

"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района - РИА Новости, 05.09.2022

"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района

В московском районе Гольяново на детской площадке попытались похитить девочку. Местные жители обвиняют 21-летнюю мигрантку. Ее задержали полицейские, но быстро... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:00

2022-09-05T08:00

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происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В московском районе Гольяново на детской площадке попытались похитить девочку. Местные жители обвиняют 21-летнюю мигрантку. Ее задержали полицейские, но быстро отпустили, а мать ребенка отговаривали от оформления заявления. Это еще больше возмутило горожан. РИА Новости разбиралось в ситуации.Незнакомка на качеляхОколо семи вечера 19 августа Инна Багренина отправилась с четырехлетней дочерью Алиной (имя несовершеннолетней изменено) и тремя другими детьми на прогулку."Во дворе было полно народа, — рассказывает она. — Я ненадолго задержалась у лавочек, а дети пошли дальше на качели. Там сидела незнакомая девушка и разговаривала по телефону. Каким-то образом она обратила на себя внимание Алины, затем взяла ее за руку и быстро повела с детской площадки. Хорошо, что это заметил старший сын".На призывы остановиться незнакомка не реагировала и лишь ускоряла шаг."Догнали ее метров через двести, — продолжает Инна. — Я выхватила Алину и поинтересовалась, куда и с какой целью ее увели. Якобы ребенок попросил купить сухарики "Кириешки". Но это в принципе невозможно — у дочери небольшие проблемы с речью, произнести такое сложное слово она пока не в состоянии".Соседи вызвали полицию. Вокруг детской площадки тем временем собралась толпа. Кто-то в довольно грубой форме требовал отпустить девушку. Всех участников конфликта в итоге забрали в райотдел МВД."Полицейские меня утешали и уговаривали не писать заявление, — говорит пострадавшая. — У девушки, по их словам, были благие намерения. К тому же у нее недавно случилось горе: то ли потеряла ребенка, то ли узнала, что не может иметь детей. В конце концов один майор сказал, что у нас в стране детей не воруют. Все это выглядело очень странно".Народный сходАлину с детской площадки пыталась увести Сожидахон Рузибоева. По данным членов общественного совета при УВД по Восточному административному округу Москвы, на нее составили протокол о нарушении правил въезда и пребывания в стране. Судя по всему, в России она находится нелегально.Заявление у Инны все же приняли, но девушку в тот же вечер отпустили домой. В следующие несколько дней уголовное дело так и не возбудили. Это возмутило некоторых жителей Гольяново, устроивших 23 августа массовый сход прямо напротив райотдела полиции.В соцсетях горожане призывали руководителей силовых ведомств вмешаться в ситуацию. Опасались за своих детей.Вскоре все материалы из МВД передали в районный отдел СК, а затем — в столичное управление. Уголовное дело возбудили по особо тяжкой статье "Попытка похищения несовершеннолетнего"."Полицейские вовремя пресекли правонарушение, — заверяют в общественном совете МВД. — Свою работу выполнили на все 100 процентов. По закону преступлениями в отношении детей занимается СК, поэтому только там могут возбудить уголовное дело".Линия защитыНа днях Рузибоеву задержали. Ей предстоят исследование на полиграфе и психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают собирать доказательства.Помимо свидетельств местных жителей, есть запись с нескольких видеокамер. Там отчетливо видно, как девушка встает с качелей, берет ребенка за руку и быстро уводит в сторону, продолжая разговаривать по телефону.По данным СК, на допросе она сообщила, что живет в том же доме. Похищать никого не хотела — лишь собиралась купить девочке угощение.Защита Багрениной задает вопрос: если злого умысла не было, почему Рузибоеву так вызывающе защищали знакомые?Ее истинные намерения должны выяснить сотрудники СК. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, будут добиваться заключения под стражу. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попытка похищения ребенка в Гольяново Попытка похищения ребенка в Гольяново 2022-09-05T08:00 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)