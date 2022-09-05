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"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района - РИА Новости, 05.09.2022
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"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района
"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района - РИА Новости, 05.09.2022
"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района
В московском районе Гольяново на детской площадке попытались похитить девочку. Местные жители обвиняют 21-летнюю мигрантку. Ее задержали полицейские, но быстро... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:00
2022-09-05T08:12
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В московском районе Гольяново на детской площадке попытались похитить девочку. Местные жители обвиняют 21-летнюю мигрантку. Ее задержали полицейские, но быстро отпустили, а мать ребенка отговаривали от оформления заявления. Это еще больше возмутило горожан. РИА Новости разбиралось в ситуации.Незнакомка на качеляхОколо семи вечера 19 августа Инна Багренина отправилась с четырехлетней дочерью Алиной (имя несовершеннолетней изменено) и тремя другими детьми на прогулку."Во дворе было полно народа, — рассказывает она. — Я ненадолго задержалась у лавочек, а дети пошли дальше на качели. Там сидела незнакомая девушка и разговаривала по телефону. Каким-то образом она обратила на себя внимание Алины, затем взяла ее за руку и быстро повела с детской площадки. Хорошо, что это заметил старший сын".На призывы остановиться незнакомка не реагировала и лишь ускоряла шаг."Догнали ее метров через двести, — продолжает Инна. — Я выхватила Алину и поинтересовалась, куда и с какой целью ее увели. Якобы ребенок попросил купить сухарики "Кириешки". Но это в принципе невозможно — у дочери небольшие проблемы с речью, произнести такое сложное слово она пока не в состоянии".Соседи вызвали полицию. Вокруг детской площадки тем временем собралась толпа. Кто-то в довольно грубой форме требовал отпустить девушку. Всех участников конфликта в итоге забрали в райотдел МВД."Полицейские меня утешали и уговаривали не писать заявление, — говорит пострадавшая. — У девушки, по их словам, были благие намерения. К тому же у нее недавно случилось горе: то ли потеряла ребенка, то ли узнала, что не может иметь детей. В конце концов один майор сказал, что у нас в стране детей не воруют. Все это выглядело очень странно".Народный сходАлину с детской площадки пыталась увести Сожидахон Рузибоева. По данным членов общественного совета при УВД по Восточному административному округу Москвы, на нее составили протокол о нарушении правил въезда и пребывания в стране. Судя по всему, в России она находится нелегально.Заявление у Инны все же приняли, но девушку в тот же вечер отпустили домой. В следующие несколько дней уголовное дело так и не возбудили. Это возмутило некоторых жителей Гольяново, устроивших 23 августа массовый сход прямо напротив райотдела полиции.В соцсетях горожане призывали руководителей силовых ведомств вмешаться в ситуацию. Опасались за своих детей.Вскоре все материалы из МВД передали в районный отдел СК, а затем — в столичное управление. Уголовное дело возбудили по особо тяжкой статье "Попытка похищения несовершеннолетнего"."Полицейские вовремя пресекли правонарушение, — заверяют в общественном совете МВД. — Свою работу выполнили на все 100 процентов. По закону преступлениями в отношении детей занимается СК, поэтому только там могут возбудить уголовное дело".Линия защитыНа днях Рузибоеву задержали. Ей предстоят исследование на полиграфе и психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают собирать доказательства.Помимо свидетельств местных жителей, есть запись с нескольких видеокамер. Там отчетливо видно, как девушка встает с качелей, берет ребенка за руку и быстро уводит в сторону, продолжая разговаривать по телефону.По данным СК, на допросе она сообщила, что живет в том же доме. Похищать никого не хотела — лишь собиралась купить девочке угощение.Защита Багрениной задает вопрос: если злого умысла не было, почему Рузибоеву так вызывающе защищали знакомые?Ее истинные намерения должны выяснить сотрудники СК. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, будут добиваться заключения под стражу. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Попытка похищения ребенка в Гольяново
Попытка похищения ребенка в Гольяново
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
08:00 05.09.2022 (обновлено: 08:12 05.09.2022)
 

"Боимся за детей". Кто держит в страхе жителей столичного района

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В московском районе Гольяново на детской площадке попытались похитить девочку. Местные жители обвиняют 21-летнюю мигрантку. Ее задержали полицейские, но быстро отпустили, а мать ребенка отговаривали от оформления заявления. Это еще больше возмутило горожан. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Незнакомка на качелях

Около семи вечера 19 августа Инна Багренина отправилась с четырехлетней дочерью Алиной (имя несовершеннолетней изменено) и тремя другими детьми на прогулку.
"Во дворе было полно народа, — рассказывает она. — Я ненадолго задержалась у лавочек, а дети пошли дальше на качели. Там сидела незнакомая девушка и разговаривала по телефону. Каким-то образом она обратила на себя внимание Алины, затем взяла ее за руку и быстро повела с детской площадки. Хорошо, что это заметил старший сын".
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На призывы остановиться незнакомка не реагировала и лишь ускоряла шаг.
"Догнали ее метров через двести, — продолжает Инна. — Я выхватила Алину и поинтересовалась, куда и с какой целью ее увели. Якобы ребенок попросил купить сухарики "Кириешки". Но это в принципе невозможно — у дочери небольшие проблемы с речью, произнести такое сложное слово она пока не в состоянии".
Соседи вызвали полицию. Вокруг детской площадки тем временем собралась толпа. Кто-то в довольно грубой форме требовал отпустить девушку. Всех участников конфликта в итоге забрали в райотдел МВД.
"Полицейские меня утешали и уговаривали не писать заявление, — говорит пострадавшая. — У девушки, по их словам, были благие намерения. К тому же у нее недавно случилось горе: то ли потеряла ребенка, то ли узнала, что не может иметь детей. В конце концов один майор сказал, что у нас в стране детей не воруют. Все это выглядело очень странно".
© Фото предоставлено героиней публикацииУ Инны четверо детей
У Инны четверо детей
© Фото предоставлено героиней публикации
У Инны четверо детей

Народный сход

Алину с детской площадки пыталась увести Сожидахон Рузибоева. По данным членов общественного совета при УВД по Восточному административному округу Москвы, на нее составили протокол о нарушении правил въезда и пребывания в стране. Судя по всему, в России она находится нелегально.
Заявление у Инны все же приняли, но девушку в тот же вечер отпустили домой. В следующие несколько дней уголовное дело так и не возбудили. Это возмутило некоторых жителей Гольяново, устроивших 23 августа массовый сход прямо напротив райотдела полиции.
© Фото предоставлено Инной БагренинойДевушка увела со двора чужого ребенка
Девушка увела со двора чужого ребенка
© Фото предоставлено Инной Багрениной
Девушка увела со двора чужого ребенка
В соцсетях горожане призывали руководителей силовых ведомств вмешаться в ситуацию. Опасались за своих детей.
Вскоре все материалы из МВД передали в районный отдел СК, а затем — в столичное управление. Уголовное дело возбудили по особо тяжкой статье "Попытка похищения несовершеннолетнего".
"Полицейские вовремя пресекли правонарушение, — заверяют в общественном совете МВД. — Свою работу выполнили на все 100 процентов. По закону преступлениями в отношении детей занимается СК, поэтому только там могут возбудить уголовное дело".
CC BY 2.0 / Artem Svetlov / Район Гольяново
Район Гольяново - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
CC BY 2.0 / Artem Svetlov /
Район Гольяново

Линия защиты

На днях Рузибоеву задержали. Ей предстоят исследование на полиграфе и психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают собирать доказательства.
Помимо свидетельств местных жителей, есть запись с нескольких видеокамер. Там отчетливо видно, как девушка встает с качелей, берет ребенка за руку и быстро уводит в сторону, продолжая разговаривать по телефону.
По данным СК, на допросе она сообщила, что живет в том же доме. Похищать никого не хотела — лишь собиралась купить девочке угощение.
Защита Багрениной задает вопрос: если злого умысла не было, почему Рузибоеву так вызывающе защищали знакомые?
Ее истинные намерения должны выяснить сотрудники СК. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, будут добиваться заключения под стражу. Если вину докажут, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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