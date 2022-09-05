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В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 4 006 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:00
2022-09-05T12:00
2022-09-05T12:00
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4 006 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 4 425 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 057 617 случая коронавируса, выздоровели 2 831 580 человек, умерли 45 313 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4006 новых случаев COVID-19, умер 31 человек