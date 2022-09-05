https://ria.ru/20220905/koronavirus-1814493122.html

В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 240 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 4 006 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:00

2022-09-05T12:00

2022-09-05T12:00

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4 006 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 4 425 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 057 617 случая коронавируса, выздоровели 2 831 580 человек, умерли 45 313 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия