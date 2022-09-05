https://ria.ru/20220905/koronavirus-1814486782.html
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19
Более 41,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 76 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:47
2022-09-05T11:47
2022-09-05T11:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 41,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 76 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 30 703 человека, или на 14,1% меньше в сравнении с 4 сентября 2022 года. Выявлено 41 690 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 76 человек", — говорится в сообщении.Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю вырос на 0,9%. Число госпитализаций за этот период выросло в 47 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за неделю вырос на 10,5%. Рост заболеваемости отмечен в 68 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 17 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай на 18,9%, городе Москва на 16,1%, городе Севастополь на 9,1%, Чукотском автономном округе на 5,3% и Белгородской области на 3,5%", — добавили в штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19
В России выявили 41 690 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Более 41,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 76 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах.
"Выздоровело за сутки 30 703 человека, или на 14,1% меньше в сравнении с 4 сентября 2022 года. Выявлено 41 690 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 76 человек", — говорится в сообщении.
Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю вырос на 0,9%. Число госпитализаций за этот период выросло в 47 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за неделю вырос на 10,5%. Рост заболеваемости отмечен в 68 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России.
"Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 17 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай
на 18,9%, городе Москва
на 16,1%, городе Севастополь
на 9,1%, Чукотском автономном округе
на 5,3% и Белгородской области
на 3,5%", — добавили в штабе.