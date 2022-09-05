https://ria.ru/20220905/koronavirus-1814486782.html

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022

В России за сутки госпитализировали 1830 человек с COVID-19

Более 41,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 76 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:47

2022-09-05T11:47

2022-09-05T11:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 41,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 76 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1830 человек, на 18,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 регионах, снижение — в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 30 703 человека, или на 14,1% меньше в сравнении с 4 сентября 2022 года. Выявлено 41 690 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 76 человек", — говорится в сообщении.Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю вырос на 0,9%. Число госпитализаций за этот период выросло в 47 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России.Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за неделю вырос на 10,5%. Рост заболеваемости отмечен в 68 регионах, в том числе в 25 больше, чем в среднем по России."Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 17 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Республике Алтай на 18,9%, городе Москва на 16,1%, городе Севастополь на 9,1%, Чукотском автономном округе на 5,3% и Белгородской области на 3,5%", — добавили в штабе.

https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество