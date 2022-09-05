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Путин поручил разработать концепцию технологического развития России
Путин поручил разработать концепцию технологического развития России - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поручил разработать концепцию технологического развития России
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать и утвердить концепцию технологического развития страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:21
2022-09-05T12:21
2022-09-05T15:22
владимир путин
россия
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать и утвердить концепцию технологического развития страны, сообщается на сайте Кремля."Правительству <...> разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года", — говорится в перечне поручений.Как отмечается, кабмину поставлена задача предусмотреть цели развития, механизмы их достижения и количественные показатели для оценки процесса, который необходимо разбить на этапы. Кроме того, президент поручил определить ответственных лиц, объем и источники финансирования, а также представить меры поддержки институтов инновационного развития, в том числе с привлечением частного бизнеса.Ответственным за разработку и утверждение концепции назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В свою очередь, кабмину и ЦБ Путин поручил установить критерии, по которым технологические компании могут считаться быстрорастущими и претендовать на поддержку государства при выводе продукции на рынок, ее продаже и масштабировании производства. Для этого, согласно указу, также потребуется определить ответственный институт инновационного развития.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803266924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, технологии, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Технологии, Михаил Мишустин
12:21 05.09.2022 (обновлено: 15:22 05.09.2022)
Путин поручил разработать концепцию технологического развития России
Путин поручил разработать концепцию технологического развития России до 2030 года
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать и утвердить концепцию технологического развития страны, сообщается
на сайте Кремля.
"Правительству <...> разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года", — говорится в перечне поручений.
Как отмечается, кабмину поставлена задача предусмотреть цели развития, механизмы их достижения и количественные показатели для оценки процесса, который необходимо разбить на этапы.
Кроме того, президент поручил определить ответственных лиц, объем и источники финансирования, а также представить меры поддержки институтов инновационного развития, в том числе с привлечением частного бизнеса.
Ответственным за разработку и утверждение концепции назначен премьер-министр Михаил Мишустин
.
В свою очередь, кабмину и ЦБ Путин поручил установить критерии, по которым технологические компании могут считаться быстрорастущими и претендовать на поддержку государства при выводе продукции на рынок, ее продаже и масштабировании производства. Для этого, согласно указу, также потребуется определить ответственный институт инновационного развития.