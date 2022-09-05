https://ria.ru/20220905/kontseptsiya-1814504923.html

Путин поручил разработать концепцию технологического развития России

Путин поручил разработать концепцию технологического развития России - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поручил разработать концепцию технологического развития России

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать и утвердить концепцию технологического развития страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:21

2022-09-05T12:21

2022-09-05T15:22

владимир путин

россия

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря разработать и утвердить концепцию технологического развития страны, сообщается на сайте Кремля."Правительству <...> разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года", — говорится в перечне поручений.Как отмечается, кабмину поставлена задача предусмотреть цели развития, механизмы их достижения и количественные показатели для оценки процесса, который необходимо разбить на этапы. Кроме того, президент поручил определить ответственных лиц, объем и источники финансирования, а также представить меры поддержки институтов инновационного развития, в том числе с привлечением частного бизнеса.Ответственным за разработку и утверждение концепции назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В свою очередь, кабмину и ЦБ Путин поручил установить критерии, по которым технологические компании могут считаться быстрорастущими и претендовать на поддержку государства при выводе продукции на рынок, ее продаже и масштабировании производства. Для этого, согласно указу, также потребуется определить ответственный институт инновационного развития.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803266924.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, технологии, михаил мишустин