https://ria.ru/20220905/konkurs-1814641550.html

Конкурс изобретателей имени Кулибина стартовал в Нижегородской области

Конкурс изобретателей имени Кулибина стартовал в Нижегородской области - РИА Новости, 05.09.2022

Конкурс изобретателей имени Кулибина стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности, по итогам которого будут определены лауреаты премии имени Ивана Кулибина, стартовал... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:13

2022-09-05T18:13

2022-09-05T18:13

нижегородская область

технологии

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе объектов интеллектуальной собственности, по итогам которого будут определены лауреаты премии имени Ивана Кулибина, стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Заявки на участие в конкурсе могут подать юридические и физические лица, получившие патенты и свидетельства Российской Федерации в 2021 году."Нижегородская область традиционно является одним из регионов-лидеров по уровню интеллектуального потенциала. У нас много талантливых разработчиков и сильных организаций, способных демонстрировать по-настоящему прорывные достижения. Сегодня такое направление деятельности становится особенно востребованным. Это важно для стабильного развития экономики и реализации политики импортозамещения. В Нижегородской области выработан широкий спектр мер поддержки, а уже привычные инструменты обретают новую актуальность", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Конкурс будет проходить по трем номинациям: "Лучшее изобретение года в Нижегородской области", "Лучшая полезная модель года в Нижегородской области" и "Лучший товарный знак года в Нижегородской области". С 2021 года в номинации "Лучшее изобретение года в Нижегородской области" определяются два победителя, в остальных номинациях – по одному."Региональный конкурс объектов интеллектуальной собственности – возможность для авторов инновационных изобретений и инновационно ориентированных организаций заявить о себе, получить признание и финансовую поддержку собственных разработок. За все время проведения конкурса участники представили уже более тысячи объектов интеллектуальной собственности", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова.Победители получат звание "Лауреата премии Нижегородской области имени Ивана Петровича Кулибина", памятную медаль и денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Конкурс организован региональным минпромом, участие в конкурсе бесплатное. Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября.

https://ria.ru/20220905/it-1814574283.html

https://ria.ru/20220329/professionalitet-1780756813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, глеб никитин, нижегородская область