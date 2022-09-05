https://ria.ru/20220905/kongress-1814452745.html

Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса

Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса - РИА Новости, 05.09.2022

Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение –... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:06

2022-09-05T10:06

2022-09-05T10:06

владимир путин

здоровье - общество

россия

диабет

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века" отметил, что конгресс определит перспективы диабетологии на ближайшие годы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что Национальный диабетический конгресс пройдёт на достойном уровне, позволит вам ознакомиться с новейшими отраслевыми разработками и достижениями, будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы и пути развития диабетологии на ближайшие годы", - говорится в телеграмме.По словам Путина, традиционные встречи конгресса напрямую связаны с совершенствованием профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений, внедрением передовых технологий, повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи.В заключение президент России пожелал "успехов в благородной подвижнической миссии и всего самого доброго".

https://rsport.ria.ru/20220807/alkogol-1807885845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, здоровье - общество, россия, диабет