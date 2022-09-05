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Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение –... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:06
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владимир путин
здоровье - общество
россия
диабет
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века" отметил, что конгресс определит перспективы диабетологии на ближайшие годы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что Национальный диабетический конгресс пройдёт на достойном уровне, позволит вам ознакомиться с новейшими отраслевыми разработками и достижениями, будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы и пути развития диабетологии на ближайшие годы", - говорится в телеграмме.По словам Путина, традиционные встречи конгресса напрямую связаны с совершенствованием профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений, внедрением передовых технологий, повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи.В заключение президент России пожелал "успехов в благородной подвижнической миссии и всего самого доброго".
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владимир путин, здоровье - общество, россия, диабет
Владимир Путин, Здоровье - Общество, Россия, Диабет
10:06 05.09.2022
 
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса

Президент Путин: Национальный диабетический конгресс определит перспективы диабетологии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века" отметил, что конгресс определит перспективы диабетологии на ближайшие годы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что Национальный диабетический конгресс пройдёт на достойном уровне, позволит вам ознакомиться с новейшими отраслевыми разработками и достижениями, будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы и пути развития диабетологии на ближайшие годы", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, традиционные встречи конгресса напрямую связаны с совершенствованием профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений, внедрением передовых технологий, повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи.
В заключение президент России пожелал "успехов в благородной подвижнической миссии и всего самого доброго".
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