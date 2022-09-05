https://ria.ru/20220905/kongress-1814452745.html
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса - РИА Новости, 05.09.2022
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение –... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:06
2022-09-05T10:06
2022-09-05T10:06
владимир путин
здоровье - общество
россия
диабет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века" отметил, что конгресс определит перспективы диабетологии на ближайшие годы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уверен, что Национальный диабетический конгресс пройдёт на достойном уровне, позволит вам ознакомиться с новейшими отраслевыми разработками и достижениями, будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы и пути развития диабетологии на ближайшие годы", - говорится в телеграмме.По словам Путина, традиционные встречи конгресса напрямую связаны с совершенствованием профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений, внедрением передовых технологий, повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи.В заключение президент России пожелал "успехов в благородной подвижнической миссии и всего самого доброго".
https://rsport.ria.ru/20220807/alkogol-1807885845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, здоровье - общество, россия, диабет
Владимир Путин, Здоровье - Общество, Россия, Диабет
Путин поприветствовал участников Национального диабетического конгресса
Президент Путин: Национальный диабетический конгресс определит перспективы диабетологии
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет и ожирение – неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века" отметил
, что конгресс определит перспективы диабетологии на ближайшие годы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что Национальный диабетический конгресс пройдёт на достойном уровне, позволит вам ознакомиться с новейшими отраслевыми разработками и достижениями, будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом, определит перспективы и пути развития диабетологии на ближайшие годы", - говорится в телеграмме.
По словам Путина, традиционные встречи конгресса напрямую связаны с совершенствованием профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений, внедрением передовых технологий, повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи.
В заключение президент России
пожелал "успехов в благородной подвижнической миссии и всего самого доброго".