https://ria.ru/20220905/kiberbezopasnost-1814598066.html
ЦСР: "боевое крещение" повысило интерес к российским решениям кибербеза
ЦСР: "боевое крещение" повысило интерес к российским решениям кибербеза - РИА Новости, 05.09.2022
ЦСР: "боевое крещение" повысило интерес к российским решениям кибербеза
"Боевое крещение", которое приняли в этом году отечественные системы информационной безопасности (ИБ), повысило интерес к российским решениям по... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:08
2022-09-05T16:08
2022-09-05T16:08
positive technologies
лаборатория касперского
россия
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
технологии
кибербезопасность
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Боевое крещение", которое приняли в этом году отечественные системы информационной безопасности (ИБ), повысило интерес к российским решениям по кибербезопасности на мировом рынке, говорится в специальном докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).Доклад, посвященный потенциалу российских разработок в области ИБ на рынках дружественных и нейтральных стран, представлен в ходе видеомоста Москва – Владивосток в рамках Восточного экономического форума.Как отметил руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов, 2022 год сформировал ряд новых трендов, одним из которых стало стремление к цифровому суверенитету. При этом резко вырос спрос именно на реальный опыт обеспечения ИБ.По его словам, наложенные санкции и последующие кибератаки на Россию показали, во-первых, насколько быстро (за один-два месяца) могут быть отключены от облачных сервисов и продуктов страны-антагонисты и, во-вторых, насколько наши отечественные решения способны "не только выживать, но и успешно справляться с задачами, замещая западных вендоров".По его оценке, общий объем потенциального рынка, где могут быть востребованы российские решения, составляет почти 40 миллиардов долларов, из которых около 8 миллиардов (примерно 20%) могут занять российские компании к 2026 году.Советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев отметил, что последние события в мире привели к тому, что интерес к российским решениям стал "в разы" больше. Это во многом связано с утратой доверия к западным поставщикам ПО."Большая часть мира увидела, что можно поставить американское ПО, которое в один прекрасный момент превратится в железный кирпич. Поэтому те страны, которые заинтересованы в цифровом суверенитете, начали смотреть за пределы англо-саксонского мира и искать более надежные решения", - сказал Сычев.И в этом смысле российские производители имеют серьезное преимущество, поскольку их системы ИБ прошли тестирование в боевом режиме и смогли выстоять в самые тяжелые дни, начиная с февраля. "Поэтому перспективы продвижения за пределы РФ у отечественного инфобеза довольно большие. Нам придется выводить на новый уровень маркетинговую составляющую, но сам функционал наших решений ничуть не хуже, а иногда даже и лучше зарубежных аналогов", - уверен представитель Positive Technologies.С ним согласен директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов, который рассказал про устойчивый рост продаж компании в большинстве стран, где она представлена.В свою очередь, заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова, отметила, что сегодня перед государственными органами и перед бизнесом стоит очень сложная задача перехода на импортонезависимые программные продукты и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220825/kiberataki-1812100069.html
https://ria.ru/20220513/rutub-1788382063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
positive technologies, лаборатория касперского, россия, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), технологии, кибербезопасность, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Positive Technologies, Лаборатория Касперского, Россия, Москва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Технологии, Кибербезопасность, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Боевое крещение", которое приняли в этом году отечественные системы информационной безопасности (ИБ), повысило интерес к российским решениям по кибербезопасности на мировом рынке, говорится в специальном докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).
Доклад, посвященный потенциалу российских разработок в области ИБ на рынках дружественных и нейтральных стран, представлен в ходе видеомоста Москва
– Владивосток
в рамках Восточного экономического форума.
Как отметил руководитель направления "Цифровое развитие" ЦСР Александр Малахов, 2022 год сформировал ряд новых трендов, одним из которых стало стремление к цифровому суверенитету. При этом резко вырос спрос именно на реальный опыт обеспечения ИБ.
По его словам, наложенные санкции и последующие кибератаки на Россию
показали, во-первых, насколько быстро (за один-два месяца) могут быть отключены от облачных сервисов и продуктов страны-антагонисты и, во-вторых, насколько наши отечественные решения способны "не только выживать, но и успешно справляться с задачами, замещая западных вендоров".
"Решения отечественных компаний проходят настоящее боевое крещение и демонстрируют способность успешно решать задачи. Такой опыт стимулирует интерес к ним со стороны дружественных и нейтральных стран, что создает благоприятные условия для выхода на многие рынки с перспективой занять дополнительный объем мирового рынка ИБ", - отметил Малахов.
По его оценке, общий объем потенциального рынка, где могут быть востребованы российские решения, составляет почти 40 миллиардов долларов, из которых около 8 миллиардов (примерно 20%) могут занять российские компании к 2026 году.
Советник генерального директора Positive Technologies Артем Сычев
отметил, что последние события в мире привели к тому, что интерес к российским решениям стал "в разы" больше. Это во многом связано с утратой доверия к западным поставщикам ПО.
"Большая часть мира увидела, что можно поставить американское ПО, которое в один прекрасный момент превратится в железный кирпич. Поэтому те страны, которые заинтересованы в цифровом суверенитете, начали смотреть за пределы англо-саксонского мира и искать более надежные решения", - сказал Сычев.
И в этом смысле российские производители имеют серьезное преимущество, поскольку их системы ИБ прошли тестирование в боевом режиме и смогли выстоять в самые тяжелые дни, начиная с февраля. "Поэтому перспективы продвижения за пределы РФ у отечественного инфобеза довольно большие. Нам придется выводить на новый уровень маркетинговую составляющую, но сам функционал наших решений ничуть не хуже, а иногда даже и лучше зарубежных аналогов", - уверен представитель Positive Technologies.
С ним согласен директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского
" Антон Иванов
, который рассказал про устойчивый рост продаж компании в большинстве стран, где она представлена.
"Эти страны столкнулись с кризисом доверия к тем системам ИБ, которые были в их инфраструктурах. И второе - они видят верное направление со стороны регуляторных требований к безопасной разработке у нас стране и понимают, как будущий пользователь, что такие подходы позволят обеспечить цифровой суверенитет", - сказал Иванов.
В свою очередь, заместитель руководителя, руководитель цифровой трансформации Росреестра
Елена Мартынова, отметила, что сегодня перед государственными органами и перед бизнесом стоит очень сложная задача перехода на импортонезависимые программные продукты и инфраструктуру.
"Мы были готовы к атакам, которые обрушились в феврале-марте и продолжаются по сей день. Наша системная работа позволила нивелировать около 118 миллионов уникальных кибератак, и мы смогли защитить данные граждан, находящиеся в нашей системе. И здесь очень важно работать командно, помогать друг другу, обмениваться опытом и информацией, в том числе – с зарубежными коллегами", - заключила представитель Росреестра.