18:57 05.09.2022 (обновлено: 18:59 05.09.2022)
В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь
В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь, 23 жильца эвакуированы
Вид на Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших нет, 23 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По данным главка, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска поступило 5 сентября в 20.33 (16.33 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на первом этаже деревянного дома произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды.
"В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушен оконный проем. На месте работает администрация района, муниципальная аварийно-спасательная служба, служба горгаза, энергетики. На место лично выехал заместитель начальника ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев", - сообщил Винаков журналистам.
По его данным, из дома самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 23 человека, из них семеро детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожара в доме не произошло.
"В настоящее время должностные лица мэрии и администрации района проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. Решается вопрос о расселении жильцов. Причину происшествия предстоит установить следственным органам", - добавили в главке.