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В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 05.09.2022
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В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь
В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 05.09.2022
В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь
Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:57
2022-09-05T18:59
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших нет, 23 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.По данным главка, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска поступило 5 сентября в 20.33 (16.33 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на первом этаже деревянного дома произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды."В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушен оконный проем. На месте работает администрация района, муниципальная аварийно-спасательная служба, служба горгаза, энергетики. На место лично выехал заместитель начальника ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев", - сообщил Винаков журналистам.По его данным, из дома самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 23 человека, из них семеро детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожара в доме не произошло."В настоящее время должностные лица мэрии и администрации района проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. Решается вопрос о расселении жильцов. Причину происшествия предстоит установить следственным органам", - добавили в главке.
https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
18:57 05.09.2022 (обновлено: 18:59 05.09.2022)
 
В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь, 23 жильца эвакуированы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Новосибирск
Вид на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших нет, 23 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По данным главка, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска поступило 5 сентября в 20.33 (16.33 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на первом этаже деревянного дома произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды.
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"В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушен оконный проем. На месте работает администрация района, муниципальная аварийно-спасательная служба, служба горгаза, энергетики. На место лично выехал заместитель начальника ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев", - сообщил Винаков журналистам.
По его данным, из дома самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 23 человека, из них семеро детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожара в доме не произошло.
"В настоящее время должностные лица мэрии и администрации района проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. Решается вопрос о расселении жильцов. Причину происшествия предстоит установить следственным органам", - добавили в главке.
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