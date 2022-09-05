https://ria.ru/20220905/khlopok-1814653238.html

В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь - РИА Новости, 05.09.2022

В Новосибирске в жилом доме взорвалась газовоздушная смесь

Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:57

2022-09-05T18:57

2022-09-05T18:59

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Хлопок в используемом для отопления и подогрева воды газовом котле произошел вечером в понедельник в жилом восьмиквартирном доме в Новосибирске, пострадавших нет, 23 человек эвакуированы, сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.По данным главка, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска поступило 5 сентября в 20.33 (16.33 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире на первом этаже деревянного дома произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды."В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет. Разрушен оконный проем. На месте работает администрация района, муниципальная аварийно-спасательная служба, служба горгаза, энергетики. На место лично выехал заместитель начальника ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев", - сообщил Винаков журналистам.По его данным, из дома самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 23 человека, из них семеро детей. В результате происшествия никто не пострадал. Пожара в доме не произошло."В настоящее время должностные лица мэрии и администрации района проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома. Решается вопрос о расселении жильцов. Причину происшествия предстоит установить следственным органам", - добавили в главке.

https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html

https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новосибирск, новосибирская область