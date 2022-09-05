https://ria.ru/20220905/keshbek-1814465454.html

Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк"

Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк" - РИА Новости, 05.09.2022

Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк"

Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова "кешбэк" и предложил заменить его на "возврат". РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

общество

россия

игорь левитин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова "кешбэк" и предложил заменить его на "возврат"."Практически все говорят "кешбэк". Может быть, уже уйдем от этого... Давайте назовем по-русски - "возврат.рф" или что-то такое... Мне кажется, что если мы такое решение примем, будет польза для людей", - сказал он на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. Он напомнил, что многие иностранные компании, в частности McDonald's, покинули российский рынок.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, игорь левитин