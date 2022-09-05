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Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк" - РИА Новости, 05.09.2022
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Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк"
Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк" - РИА Новости, 05.09.2022
Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк"
Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова "кешбэк" и предложил заменить его на "возврат". РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:55
2022-09-05T10:55
общество
россия
игорь левитин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова "кешбэк" и предложил заменить его на "возврат"."Практически все говорят "кешбэк". Может быть, уже уйдем от этого... Давайте назовем по-русски - "возврат.рф" или что-то такое... Мне кажется, что если мы такое решение примем, будет польза для людей", - сказал он на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. Он напомнил, что многие иностранные компании, в частности McDonald's, покинули российский рынок.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
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общество, россия, игорь левитин
Общество, Россия, Игорь Левитин
10:55 05.09.2022
 
Левитин предложил отказаться от слова "кешбэк"

Помощник Путина Левитин предложил заменить в речи слово "кешбэк" на "возврат"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Игорь Левитин
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Игорь Левитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова "кешбэк" и предложил заменить его на "возврат".
"Практически все говорят "кешбэк". Может быть, уже уйдем от этого... Давайте назовем по-русски - "возврат.рф" или что-то такое... Мне кажется, что если мы такое решение примем, будет польза для людей", - сказал он на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. Он напомнил, что многие иностранные компании, в частности McDonald's, покинули российский рынок.
Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
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