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Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
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Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки
Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:38
2022-09-05T18:38
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, и не возвращать эти деньги в госказну, заявил министр финансов Антон Силуанов."Было предложение по инфраструктурным кредитам... Можно было бы найти какие-то иные инструменты, либо за счет прежних долгов, которые можно было бы конвертировать в новые инфраструктурные проекты и не возвращать в федеральный бюджет, либо за счет действующих инструментов развития Дальнего Востока", - сказал Силуанов в рамках совещания по социально-экономическому развитию Камчатки, которое провел президент РФ Владимир Путин.По словам министра, финансирование Камчатки находится в приоритете у Минфина. "Если посмотреть по объему ресурсов, которые направляются из федерального бюджета в виде субсидий и иных трансфертов, это в основном социально-экономическое развитие, то на одного жителя – это 48 тысяч рублей приходится, в среднем по ДФО - 29 тысяч рублей, а по РФ – 15 тысяч рублей. То есть большие потоки из федерального бюджета направляются в этот регион", - отметил он.Кроме того, есть Фонд развития Дальнего Востока, и региону надо активнее использовать этот инструмент, пока из 27 проектов фонда только два пришлось на Камчатку - это аэропорт и проект по золоту, указал Силуанов."Есть источник, есть инструмент для этого, и мы этот инструмент будем дальше направлять. Это будет и в следующем (году - ред.), и в ближайшей трехлетке, там хорошие суммы будут. И нужно активнее использовать этот инструмент, который учитывает и бюджет, и внебюджет. Мы бы как Минфин хотели бы попросить больше в этом направлении работать в частно-государственном партнерстве, а долг увеличивать – это риск для региона", - заключил он.Путин на этом совещании поручил Силуанову решить вопрос с финансированием инфраструктурных проектов на Камчатке.
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:38 05.09.2022
 
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки

Минфин готов простить долги Камчатки бюджету, если средства пойдут на инфраструктуру

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, и не возвращать эти деньги в госказну, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Было предложение по инфраструктурным кредитам... Можно было бы найти какие-то иные инструменты, либо за счет прежних долгов, которые можно было бы конвертировать в новые инфраструктурные проекты и не возвращать в федеральный бюджет, либо за счет действующих инструментов развития Дальнего Востока", - сказал Силуанов в рамках совещания по социально-экономическому развитию Камчатки, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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По словам министра, финансирование Камчатки находится в приоритете у Минфина. "Если посмотреть по объему ресурсов, которые направляются из федерального бюджета в виде субсидий и иных трансфертов, это в основном социально-экономическое развитие, то на одного жителя – это 48 тысяч рублей приходится, в среднем по ДФО - 29 тысяч рублей, а по РФ – 15 тысяч рублей. То есть большие потоки из федерального бюджета направляются в этот регион", - отметил он.
Кроме того, есть Фонд развития Дальнего Востока, и региону надо активнее использовать этот инструмент, пока из 27 проектов фонда только два пришлось на Камчатку - это аэропорт и проект по золоту, указал Силуанов.
"Есть источник, есть инструмент для этого, и мы этот инструмент будем дальше направлять. Это будет и в следующем (году - ред.), и в ближайшей трехлетке, там хорошие суммы будут. И нужно активнее использовать этот инструмент, который учитывает и бюджет, и внебюджет. Мы бы как Минфин хотели бы попросить больше в этом направлении работать в частно-государственном партнерстве, а долг увеличивать – это риск для региона", - заключил он.
Путин на этом совещании поручил Силуанову решить вопрос с финансированием инфраструктурных проектов на Камчатке.
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