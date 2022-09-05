https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814648062.html

Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки

Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022

Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки

Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:38

2022-09-05T18:38

2022-09-05T18:38

экономика

россия

дальний восток

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800028423_0:253:3036:1961_1920x0_80_0_0_f56e065f9b46c05b76b26898a209138d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, и не возвращать эти деньги в госказну, заявил министр финансов Антон Силуанов."Было предложение по инфраструктурным кредитам... Можно было бы найти какие-то иные инструменты, либо за счет прежних долгов, которые можно было бы конвертировать в новые инфраструктурные проекты и не возвращать в федеральный бюджет, либо за счет действующих инструментов развития Дальнего Востока", - сказал Силуанов в рамках совещания по социально-экономическому развитию Камчатки, которое провел президент РФ Владимир Путин.По словам министра, финансирование Камчатки находится в приоритете у Минфина. "Если посмотреть по объему ресурсов, которые направляются из федерального бюджета в виде субсидий и иных трансфертов, это в основном социально-экономическое развитие, то на одного жителя – это 48 тысяч рублей приходится, в среднем по ДФО - 29 тысяч рублей, а по РФ – 15 тысяч рублей. То есть большие потоки из федерального бюджета направляются в этот регион", - отметил он.Кроме того, есть Фонд развития Дальнего Востока, и региону надо активнее использовать этот инструмент, пока из 27 проектов фонда только два пришлось на Камчатку - это аэропорт и проект по золоту, указал Силуанов."Есть источник, есть инструмент для этого, и мы этот инструмент будем дальше направлять. Это будет и в следующем (году - ред.), и в ближайшей трехлетке, там хорошие суммы будут. И нужно активнее использовать этот инструмент, который учитывает и бюджет, и внебюджет. Мы бы как Минфин хотели бы попросить больше в этом направлении работать в частно-государственном партнерстве, а долг увеличивать – это риск для региона", - заключил он.Путин на этом совещании поручил Силуанову решить вопрос с финансированием инфраструктурных проектов на Камчатке.

https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

https://ria.ru/20220905/sudostroenie-1814588357.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)