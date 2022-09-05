https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814648062.html
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки - РИА Новости, 05.09.2022
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки
Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:38
2022-09-05T18:38
2022-09-05T18:38
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, и не возвращать эти деньги в госказну, заявил министр финансов Антон Силуанов."Было предложение по инфраструктурным кредитам... Можно было бы найти какие-то иные инструменты, либо за счет прежних долгов, которые можно было бы конвертировать в новые инфраструктурные проекты и не возвращать в федеральный бюджет, либо за счет действующих инструментов развития Дальнего Востока", - сказал Силуанов в рамках совещания по социально-экономическому развитию Камчатки, которое провел президент РФ Владимир Путин.По словам министра, финансирование Камчатки находится в приоритете у Минфина. "Если посмотреть по объему ресурсов, которые направляются из федерального бюджета в виде субсидий и иных трансфертов, это в основном социально-экономическое развитие, то на одного жителя – это 48 тысяч рублей приходится, в среднем по ДФО - 29 тысяч рублей, а по РФ – 15 тысяч рублей. То есть большие потоки из федерального бюджета направляются в этот регион", - отметил он.Кроме того, есть Фонд развития Дальнего Востока, и региону надо активнее использовать этот инструмент, пока из 27 проектов фонда только два пришлось на Камчатку - это аэропорт и проект по золоту, указал Силуанов."Есть источник, есть инструмент для этого, и мы этот инструмент будем дальше направлять. Это будет и в следующем (году - ред.), и в ближайшей трехлетке, там хорошие суммы будут. И нужно активнее использовать этот инструмент, который учитывает и бюджет, и внебюджет. Мы бы как Минфин хотели бы попросить больше в этом направлении работать в частно-государственном партнерстве, а долг увеличивать – это риск для региона", - заключил он.Путин на этом совещании поручил Силуанову решить вопрос с финансированием инфраструктурных проектов на Камчатке.
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
https://ria.ru/20220905/sudostroenie-1814588357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил способ профинансировать инфраструктурные проекты Камчатки
Минфин готов простить долги Камчатки бюджету, если средства пойдут на инфраструктуру
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Инфраструктурные проекты на Камчатке можно профинансировать за счет средств, которые ранее были выделены региону из федерального бюджета РФ в качестве кредитов, и не возвращать эти деньги в госказну, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Было предложение по инфраструктурным кредитам... Можно было бы найти какие-то иные инструменты, либо за счет прежних долгов, которые можно было бы конвертировать в новые инфраструктурные проекты и не возвращать в федеральный бюджет, либо за счет действующих инструментов развития Дальнего Востока", - сказал Силуанов в рамках совещания по социально-экономическому развитию Камчатки, которое провел президент РФ Владимир Путин
.
По словам министра, финансирование Камчатки находится в приоритете у Минфина. "Если посмотреть по объему ресурсов, которые направляются из федерального бюджета в виде субсидий и иных трансфертов, это в основном социально-экономическое развитие, то на одного жителя – это 48 тысяч рублей приходится, в среднем по ДФО - 29 тысяч рублей, а по РФ – 15 тысяч рублей. То есть большие потоки из федерального бюджета направляются в этот регион", - отметил он.
Кроме того, есть Фонд развития Дальнего Востока
, и региону надо активнее использовать этот инструмент, пока из 27 проектов фонда только два пришлось на Камчатку - это аэропорт и проект по золоту, указал Силуанов.
"Есть источник, есть инструмент для этого, и мы этот инструмент будем дальше направлять. Это будет и в следующем (году - ред.), и в ближайшей трехлетке, там хорошие суммы будут. И нужно активнее использовать этот инструмент, который учитывает и бюджет, и внебюджет. Мы бы как Минфин хотели бы попросить больше в этом направлении работать в частно-государственном партнерстве, а долг увеличивать – это риск для региона", - заключил он.
Путин на этом совещании поручил Силуанову решить вопрос с финансированием инфраструктурных проектов на Камчатке.