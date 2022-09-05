https://ria.ru/20220905/izrail-1814637995.html

Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией

Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.09.2022

Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией

Тель-Авив по-прежнему готов развивать отношения с Москвой, интерес однозначно есть, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:58

2022-09-05T17:58

2022-09-05T17:59

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тель-Авив по-прежнему готов развивать отношения с Москвой, интерес однозначно есть, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви."Ответный интерес однозначно есть, мы всегда готовы развивать отношения с Россией, у нас всегда были хорошие отношения. И всё, что мы можем делать в этих рамках, мы всегда будем готовы", - сказал он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть стратегический интерес развивать связи с Израилем в экономике, сфере технологий, культуры и здравоохранения.

https://ria.ru/20220729/sokhnut-1805849432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, россия, в мире