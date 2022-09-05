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Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.09.2022
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Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией
Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.09.2022
Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией
Тель-Авив по-прежнему готов развивать отношения с Москвой, интерес однозначно есть, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:58
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тель-Авив по-прежнему готов развивать отношения с Москвой, интерес однозначно есть, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви."Ответный интерес однозначно есть, мы всегда готовы развивать отношения с Россией, у нас всегда были хорошие отношения. И всё, что мы можем делать в этих рамках, мы всегда будем готовы", - сказал он.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть стратегический интерес развивать связи с Израилем в экономике, сфере технологий, культуры и здравоохранения.
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израиль, россия, в мире
Израиль, Россия, В мире
17:58 05.09.2022 (обновлено: 17:59 05.09.2022)
 
Посол Израиля заявил о готовности страны развивать отношения с Россией

Посол в Москве Бен-Цви: Израиль по-прежнему готов развивать отношения с Россией

© Фото : пресс-служба посольства Израиля в РоссииПосол Израиля в Москве Александр Бен Цви
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : пресс-служба посольства Израиля в России
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Тель-Авив по-прежнему готов развивать отношения с Москвой, интерес однозначно есть, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви.
"Ответный интерес однозначно есть, мы всегда готовы развивать отношения с Россией, у нас всегда были хорошие отношения. И всё, что мы можем делать в этих рамках, мы всегда будем готовы", - сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть стратегический интерес развивать связи с Израилем в экономике, сфере технологий, культуры и здравоохранения.
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