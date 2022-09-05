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Бывший украинский военный рассказал, как националисты избивали сослуживцев

Бывший украинский военный рассказал, как националисты избивали сослуживцев - РИА Новости, 05.09.2022

Бывший украинский военный рассказал, как националисты избивали сослуживцев

Украинские командиры и старослужащие-националисты избивали сослуживцев, которых считали недостаточно "патриотичными", рассказал РИА Новости контрактник Владимир РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:39

2022-09-05T17:39

2022-09-05T17:39

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КУПЯНСК (Харьковская область), 5 сен - РИА Новости. Украинские командиры и старослужащие-националисты избивали сослуживцев, которых считали недостаточно "патриотичными", рассказал РИА Новости контрактник Владимир Тесленко, который отказался воевать против РФ и был отпущен в Харьковской области после проверки.Тесленко с 2019 года служил по контракту в 93-й бригаде на Донбассе, однако в начале боевых действий в феврале, не желая воевать против России, переоделся в гражданскую одежду и сбежал с поста. Военный добрался до дома в Купянске (Харьковская область), где у него живут жена и двое детей, и сдался союзным силам."Тех, которые служили с 14-го года …, они там были почти ярые патриоты. Тех молодых парней, как я, они нас ненавидели. Я пошел туда из-за денег, потому что не было реальной работы тогда. Она была, но я не мог никуда устроиться, потому как образование - чисто школа. Они нас презирали, угнетали и тому подобное. Говорили - вы тут из-за бабла, мы тут патриоты, что вы тут делаете, вам тут не место. Уходите отсюда. Увольняйтесь, нет, мы вас будем удавливать так, что вы сами уволитесь", - рассказал бывший контрактник.По его словам, молодые военнослужащие получали угрозы и от командиров."Да, допустим, он дает какой-то приказ преступный, будем так называть, его отказывались выполнять. Я не вышел на позицию, меня отправили. Он мне там: я тебя сгною в тюрьме, ты у меня на дисбат поедешь, на гауптвахте будешь сидеть, ты предатель родины и тому подобное", - сообщил Тесленко.

https://ria.ru/20220904/oruzhie-1814399676.html

https://ria.ru/20220902/alligator-1813917467.html

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в мире, россия, харьковская область, донбасс, украина, вооруженные силы украины