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В Нижегородской области стартовал конкурс на гранты IT-разработчикам

В Нижегородской области стартовал конкурс на гранты IT-разработчикам - РИА Новости, 05.09.2022

В Нижегородской области стартовал конкурс на гранты IT-разработчикам

Конкурс на предоставление грантов разработчикам российских IT-решений стартовал в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:19

2022-09-05T15:19

2022-09-05T15:19

нижегородская область

экономика

технологии

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Конкурс на предоставление грантов разработчикам российских IT-решений стартовал в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин."Запустили конкурс на предоставление грантов нашим IT-разработчикам. Решение о введении такой меры поддержки принял в связи с усилением внешнего давления. Это не только поддержит IT-компании, но и поможет другим отраслям получить качественные импортозамещающие продукты. Размер гранта - от 1 до 20 миллионов рублей. Направления самые разные. Это инженерное ПО, системы управления, системы планирования ресурсов организации и многое другое", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Как пояснили в пресс-службе правительства региона, грант предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Нижегородской области и осуществляющим свою деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий.Отбор проектов осуществляется по двум направлениям: "Проекты по разработке (доработке) программного обеспечения" и "Проекты по разработке (доработке) программно-аппаратного комплекса"."Нижегородская область – одна из первых в стране, которая начала оперативно принимать меры поддержки в условиях санкций. Мы даем возможность нижегородскому IT-бизнесу реализовать идеи по импортозамещению, развивать отечественные технологии и выводить их на новый коммерческий уровень. Уверен, что такая помощь позволит расширить возможности наших IT-компаний, а также создать новые рабочие места", - цитирует пресс-служба слова Никитина.После получения гранта проект должен быть реализован в период от 6 до 12 месяцев. Допустимо возмещение расходов, которые победители конкурса понесли на реализацию проекта, стартовавшего не ранее 1 марта 2022 года. Заявки на конкурс принимаются до 14 октября 2022 года на сайте организаторов: ит-гранты.субсидии-гранты.рф."Многие IT-компании сейчас корректируют бизнес-модели и ищут новые возможности. В связи с уходом иностранных технологий появляется много интересных ниш. Мы хотим, чтобы нижегородские IT-компании и разработчики, у которых не было рыночной возможности развивать собственные проекты, сегодня смогли реализовать свои компетенции и амбиции. Конкурс предоставляет им возможность разработать решения, способные заменить ушедшие, или создать качественно новые", - приводятся в сообщении слова министра информационных технологий и связи Нижегородской области Александра Синелобова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, глеб никитин, нижегородская область