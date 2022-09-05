Иркутская область на ВЭФ заключит инвестсоглашения на 10 млрд рублей
ИРКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Иркутская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) четыре инвестиционных соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Делегация Иркутской области на ВЭФ презентует проекты по созданию межвузовского кампуса, открытию производства гидроксида лития, реконструкции предприятия по выпуску лекарств, разработке и освоению золоторудного месторождения "Сухой Лог", строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Светловское", Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров, по выращиванию сеянцев хвойных пород и строительству современного целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске.
Также регион озвучит планы по развитию туристско-рекреационного кластера "Тальцы", особой экономической зоны "Ворота Байкала", комплексного развития Кругобайкальской железной дороги, обустройства Цесовской набережной Иркутска, регенерации исторического центра "Иркутские кварталы". Кроме того, на стенде можно познакомиться с импортозамещающим проектом Иркутского завода гусеничной техники по производству вездехода, который может использоваться как в лесной отрасли, так и при проведении поисково-спасательных операций.
"Всего на форуме Иркутская область планирует заключить 14 соглашений, включая четыре инвестиционных с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестсоглашения связаны со строительством транспортно-логистического центра в городе Ангарске, гостиничного комплекса на Байкале, завода по производству современной тротуарной плитки и бордюрного камня с использованием российских технологий в Саянске, созданием в Куйтунском районе линейного элеватора.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.