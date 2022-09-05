https://ria.ru/20220905/investsoglasheniya-1814567646.html

Иркутская область на ВЭФ заключит инвестсоглашения на 10 млрд рублей

Иркутская область на ВЭФ заключит инвестсоглашения на 10 млрд рублей - РИА Новости, 05.09.2022

Иркутская область на ВЭФ заключит инвестсоглашения на 10 млрд рублей

Иркутская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) четыре инвестиционных соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:04

2022-09-05T15:04

2022-09-05T15:04

иркутская область

иркутская область

усть-илимск

иркутск

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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ИРКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Иркутская область планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) четыре инвестиционных соглашения на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Делегация Иркутской области на ВЭФ презентует проекты по созданию межвузовского кампуса, открытию производства гидроксида лития, реконструкции предприятия по выпуску лекарств, разработке и освоению золоторудного месторождения "Сухой Лог", строительству горно-обогатительного комбината на месторождении "Светловское", Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров, по выращиванию сеянцев хвойных пород и строительству современного целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске.Также регион озвучит планы по развитию туристско-рекреационного кластера "Тальцы", особой экономической зоны "Ворота Байкала", комплексного развития Кругобайкальской железной дороги, обустройства Цесовской набережной Иркутска, регенерации исторического центра "Иркутские кварталы". Кроме того, на стенде можно познакомиться с импортозамещающим проектом Иркутского завода гусеничной техники по производству вездехода, который может использоваться как в лесной отрасли, так и при проведении поисково-спасательных операций."Всего на форуме Иркутская область планирует заключить 14 соглашений, включая четыре инвестиционных с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что инвестсоглашения связаны со строительством транспортно-логистического центра в городе Ангарске, гостиничного комплекса на Байкале, завода по производству современной тротуарной плитки и бордюрного камня с использованием российских технологий в Саянске, созданием в Куйтунском районе линейного элеватора.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html

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Алёна Пава

иркутская область, усть-илимск, иркутск, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022