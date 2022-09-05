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В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ - РИА Новости, 05.09.2022
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В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ
В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ - РИА Новости, 05.09.2022
В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ
Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования", который поможет предпринимателям получить льготные... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:00
2022-09-05T10:24
корпорация мсп
экономика
александр исаевич
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования", который поможет предпринимателям получить льготные инвестиционные кредиты в рамках новой госпрограммы, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей, и Корпорация МСП выступает ее оператором.Центр будет работать по трем направлениям: консультирование предпринимателей по льготной программе, помощь в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, поддержка при направлении инвестиционного проекта в банк и помощь в коммуникации с ним."Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, мы решили запустить на нашей Цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе. Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам всем очень важно, чтобы бумажные проекты стали реальными", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с предпринимателями Владивостока.В августе правительство приняло постановление о льготном кредитовании МСП по низким ставкам: 3% для среднего бизнеса и 4,5% – для малого и микробизнеса. Для того чтобы получить кредит на льготных условиях, представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем программы на 2022 год - до 50 миллиардов рублей. Новая программа реализуется за счет совмещения программы "1764" Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.
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корпорация мсп, экономика, александр исаевич
Корпорация МСП, Экономика, Александр Исаевич
10:00 05.09.2022 (обновлено: 10:24 05.09.2022)
 

В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования", который поможет предпринимателям получить льготные инвестиционные кредиты в рамках новой госпрограммы, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей, и Корпорация МСП выступает ее оператором.
Центр будет работать по трем направлениям: консультирование предпринимателей по льготной программе, помощь в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, поддержка при направлении инвестиционного проекта в банк и помощь в коммуникации с ним.
"Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, мы решили запустить на нашей Цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе. Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам всем очень важно, чтобы бумажные проекты стали реальными", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с предпринимателями Владивостока.
В августе правительство приняло постановление о льготном кредитовании МСП по низким ставкам: 3% для среднего бизнеса и 4,5% – для малого и микробизнеса. Для того чтобы получить кредит на льготных условиях, представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем программы на 2022 год - до 50 миллиардов рублей. Новая программа реализуется за счет совмещения программы "1764" Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.
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30 августа, 11:36
МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования
 
Корпорация МСПЭкономикаАлександр Исаевич
 
 
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