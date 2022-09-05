https://ria.ru/20220905/investkredity-1814372749.html

В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ

В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ - РИА Новости, 05.09.2022

В России запущен центр помощи в получении льготных инвесткредитов для МСБ

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования", который поможет предпринимателям получить льготные... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:00

2022-09-05T10:00

2022-09-05T10:24

корпорация мсп

экономика

александр исаевич

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования", который поможет предпринимателям получить льготные инвестиционные кредиты в рамках новой госпрограммы, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Новая программа разработана на основе запросов от регионов и предпринимателей, и Корпорация МСП выступает ее оператором.Центр будет работать по трем направлениям: консультирование предпринимателей по льготной программе, помощь в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, поддержка при направлении инвестиционного проекта в банк и помощь в коммуникации с ним."Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, мы решили запустить на нашей Цифровой платформе МСП.РФ специальный сервис-помощник по ведению сделок именно по этой программе. Наши специалисты помогут структурировать сделки, а также консультировать по программе, требованиям, документам и будут вести коммуникацию с банками. Нам всем очень важно, чтобы бумажные проекты стали реальными", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с предпринимателями Владивостока.В августе правительство приняло постановление о льготном кредитовании МСП по низким ставкам: 3% для среднего бизнеса и 4,5% – для малого и микробизнеса. Для того чтобы получить кредит на льготных условиях, представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем программы на 2022 год - до 50 миллиардов рублей. Новая программа реализуется за счет совмещения программы "1764" Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП.

https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

корпорация мсп, экономика, александр исаевич