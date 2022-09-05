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В ГД разработали проект о штрафах за нарушения выборного законодательства - РИА Новости, 05.09.2022
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В ГД разработали проект о штрафах за нарушения выборного законодательства
В ГД разработали проект о штрафах за нарушения выборного законодательства - РИА Новости, 05.09.2022
В ГД разработали проект о штрафах за нарушения выборного законодательства
Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц за нарушения... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:00
2022-09-05T14:00
политика
госдума рф
василий пискарев
россия
иноагенты
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц за нарушения иноагентами избирательного законодательства."Нами разработан законопроект "О внесении изменения в ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов", - сообщил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.Как пояснил Пискарев, ответственность предусматривается за осуществление иноагентом деятельности, "способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме".Размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч рублей – для должностных лиц, и до одного миллиона рублей для юрлиц, уточнил парламентарий.
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политика, госдума рф, василий пискарев, россия, иноагенты
Политика, Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия, иноагенты
14:00 05.09.2022
 
В ГД разработали проект о штрафах за нарушения выборного законодательства

В Госдуме разработали проект о штрафах за нарушения иноагентами выборного законодательства

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству разработала законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц за нарушения иноагентами избирательного законодательства.
"Нами разработан законопроект "О внесении изменения в ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов", - сообщил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Басманный суд лишил лицензии "Новую газету"
Как пояснил Пискарев, ответственность предусматривается за осуществление иноагентом деятельности, "способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме".
Размер штрафа предлагается установить в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч рублей – для должностных лиц, и до одного миллиона рублей для юрлиц, уточнил парламентарий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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