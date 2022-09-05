https://ria.ru/20220905/gumpolitika-1814670620.html

Целью гумполитики станет укрепление объективного восприятия России в мире

Целью гумполитики станет укрепление объективного восприятия России в мире - РИА Новости, 05.09.2022

Целью гумполитики станет укрепление объективного восприятия России в мире

Цели гуманитарной политики России - укрепление объективного восприятия РФ, содействие пониманию исторического пути, роли и места страны, говорится в указе... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:27

2022-09-05T20:27

2022-09-05T20:27

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Цели гуманитарной политики России - укрепление объективного восприятия РФ, содействие пониманию исторического пути, роли и места страны, говорится в указе президента России Владимира Путина, утверждающем концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Целями гуманитарной политики РФ за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию ее исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", - указывается в документе.

https://ria.ru/20220513/rossiya-1788335983.html

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владимир путин, россия, в мире