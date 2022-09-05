https://ria.ru/20220905/gumpolitika-1814651715.html
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:48
2022-09-05T18:48
2022-09-05T19:15
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Указ президента вступил в силу со дня подписания.Отмечается, что гуманитарная политика — неотъемлемая часть внешней политики России.Среди ее задач указаны: Важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры, а также инструментом мягкой силы в Концепции названа российская культура. Подчеркивается, что она способствует укреплению международного суверенитета России и формированию объективного восприятия страны за границей.
https://ria.ru/20220415/putin-1783706068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
18:48 05.09.2022 (обновлено: 19:15 05.09.2022)
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Президент Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали
на официальном портале правовой информации.
Указ президента вступил в силу со дня подписания.
"Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", — указано в Концепции.
Отмечается, что гуманитарная политика — неотъемлемая часть внешней политики России.
—формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности;
—защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру;
—продвижение преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории;
—усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире;
—повышение конкурентоспособности отечественного образования.
Важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры, а также инструментом мягкой силы в Концепции названа российская культура. Подчеркивается, что она способствует укреплению международного суверенитета России и формированию объективного восприятия страны за границей.