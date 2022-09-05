https://ria.ru/20220905/gumpolitika-1814651715.html

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:48

2022-09-05T18:48

2022-09-05T19:15

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Указ президента вступил в силу со дня подписания.Отмечается, что гуманитарная политика — неотъемлемая часть внешней политики России.Среди ее задач указаны: Важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры, а также инструментом мягкой силы в Концепции названа российская культура. Подчеркивается, что она способствует укреплению международного суверенитета России и формированию объективного восприятия страны за границей.

https://ria.ru/20220415/putin-1783706068.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия