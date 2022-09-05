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Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом - РИА Новости, 05.09.2022
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом
Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:48
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россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Указ президента вступил в силу со дня подписания.Отмечается, что гуманитарная политика — неотъемлемая часть внешней политики России.Среди ее задач указаны: Важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры, а также инструментом мягкой силы в Концепции названа российская культура. Подчеркивается, что она способствует укреплению международного суверенитета России и формированию объективного восприятия страны за границей.
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Россия
18:48 05.09.2022 (обновлено: 19:15 05.09.2022)
 
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом

Президент Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Указ президента вступил в силу со дня подписания.
"Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми", — указано в Концепции.
Отмечается, что гуманитарная политика — неотъемлемая часть внешней политики России.
Среди ее задач указаны:
  • формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности;
  • защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру;
  • продвижение преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории;
  • усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире;
  • повышение конкурентоспособности отечественного образования.
Важнейшей и неотъемлемой частью мировой культуры, а также инструментом мягкой силы в Концепции названа российская культура. Подчеркивается, что она способствует укреплению международного суверенитета России и формированию объективного восприятия страны за границей.
Владимир Путин обсуждает с Совбезом РФ вопросы гуманитарной политики - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:28
Путин обсудил с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики
 
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