11:55 05.09.2022 (обновлено: 14:39 05.09.2022)
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС
Администрация Новой Каховки сообщила об очередном обстреле ВСУ Каховской ГЭС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Новую Каховку и расположенную вблизи гидроэлектростанцию, сообщила администрация района в Telegram-канале.
"11:47. В Новой Каховке опять работает ПВО. Под обстрелом Каховская ГЭС", — говорится в публикации.
По подсчетам властей, по городу уже выпустили более 40 ракет. Кроме того, час спустя администрация сообщила об очередном обстреле со стороны ВСУ, который стал девятым за сутки.
Украинские войска в течение нескольких месяцев наносят удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции. Используется в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российскую систему ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации и ввели в оборот рубль. Кроме того, в регионах началось вещание российских телеканалов, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.