https://ria.ru/20220905/ges-1814491696.html

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские войска в очередной раз обстреляли Новую Каховку и расположенную вблизи гидроэлектростанцию, сообщила администрация района в Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:55

2022-09-05T11:55

2022-09-05T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

каховская гэс

новая каховка

вооруженные силы украины

россия

украина

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Новую Каховку и расположенную вблизи гидроэлектростанцию, сообщила администрация района в Telegram-канале.По подсчетам властей, по городу уже выпустили более 40 ракет. Кроме того, час спустя администрация сообщила об очередном обстреле со стороны ВСУ, который стал девятым за сутки.Украинские войска в течение нескольких месяцев наносят удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции. Используется в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российскую систему ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации и ввели в оборот рубль. Кроме того, в регионах началось вещание российских телеканалов, идет восстановление торговых связей с Крымом. Власти объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, каховская гэс, новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир путин