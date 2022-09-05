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Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр - РИА Новости, 05.09.2022
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Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр
Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр - РИА Новости, 05.09.2022
Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр
Правительство РФ предоставило "Газпром нефти" в пользование Усть-Енисейский участок недр федерального значения, расположенный в акватории Енисейского залива... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:21
2022-09-05T22:23
экономика
россия
карское море
газпром нефть
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
роснефть
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ предоставило "Газпром нефти" в пользование Усть-Енисейский участок недр федерального значения, расположенный в акватории Енисейского залива Карского моря, для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, без аукциона, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации."Предоставить... публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр... которые предоставляются в пользование без проведения аукционов... для геологического изучения недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья... Усть-Енисейский участок недр", - говорится в документе.О том, что "Газпром нефть" подала в Роснедра заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря, в сентябре прошлого года сообщал "Коммерсант". Локализованные ресурсы участка (категория Dл) составляют 64 миллиона тонн нефти и 146 миллиарда кубометров газа, по D1+D2 (перспективные и прогнозные) - 20,9 миллиона тонн нефти и 130,3 миллиарда кубометров газа.Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
https://ria.ru/20220830/neft-1813196260.html
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россия
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экономика, россия, карское море, газпром нефть, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), роснефть
Экономика, Россия, Карское море, Газпром нефть, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Роснефть
22:21 05.09.2022 (обновлено: 22:23 05.09.2022)
 
Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр

Правительство предоставило "Газпром нефти" федеральный участок недр в территориальном море

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть"
Работник нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ предоставило "Газпром нефти" в пользование Усть-Енисейский участок недр федерального значения, расположенный в акватории Енисейского залива Карского моря, для поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, без аукциона, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить... публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр... которые предоставляются в пользование без проведения аукционов... для геологического изучения недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья... Усть-Енисейский участок недр", - говорится в документе.
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О том, что "Газпром нефть" подала в Роснедра заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря, в сентябре прошлого года сообщал "Коммерсант". Локализованные ресурсы участка (категория Dл) составляют 64 миллиона тонн нефти и 146 миллиарда кубометров газа, по D1+D2 (перспективные и прогнозные) - 20,9 миллиона тонн нефти и 130,3 миллиарда кубометров газа.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Тем не менее, граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
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ЭкономикаРоссияКарское мореГазпром нефтьФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Роснефть
 
 
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