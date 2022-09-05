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В бундестаге заявили, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль - РИА Новости, 05.09.2022
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В бундестаге заявили, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль
В бундестаге заявили, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль - РИА Новости, 05.09.2022
В бундестаге заявили, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль
Совершенно очевидно, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики ФРГ уничтожает свою... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T00:18
2022-09-05T01:16
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Совершенно очевидно, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики ФРГ уничтожает свою промышленность и средний класс, Россия благодаря росту цен зарабатывает сейчас больше, чем раньше, и российский лидер смеется над Берлином во весь голос, считает депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай."Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 миллионов долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220903/sanktsii-1814270213.html
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Россия, Украина, Германия, В мире
00:18 05.09.2022 (обновлено: 01:16 05.09.2022)
 
В бундестаге заявили, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль

Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что ФРГ себя разоряет, а Россия получает прибыль

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Совершенно очевидно, что антироссийские санкции не приведут к прекращению конфликта на Украине, своими решениями в сфере энергетики ФРГ уничтожает свою промышленность и средний класс, Россия благодаря росту цен зарабатывает сейчас больше, чем раньше, и российский лидер смеется над Берлином во весь голос, считает депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
"Российская компания "Газпром" в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине", - сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, "Газпром" использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
"Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится", - уверена представительница "Левых".
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 миллионов долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
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По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, "это безумие". "Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос", - добавила депутат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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