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Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным
Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным - РИА Новости, 05.09.2022
Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" предложил сделать это... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:38
2022-09-05T12:54
экология в россии
владимир путин
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" предложил сделать это мероприятие ежегодным."Знаю, что форум привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, готов ее защищать. Он проходит впервые здесь, и мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным", - сказал Путин.Он пообещал со своей стороны поддержать это мероприятие.
https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html
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экология в россии, владимир путин, камчатский край
Экология в России, Владимир Путин, Камчатский край
12:38 05.09.2022 (обновлено: 12:54 05.09.2022)
 
Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным

Президент Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" предложил сделать это мероприятие ежегодным.
"Знаю, что форум привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, готов ее защищать. Он проходит впервые здесь, и мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным", - сказал Путин.
Он пообещал со своей стороны поддержать это мероприятие.
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