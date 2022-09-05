https://ria.ru/20220905/forum-1814511575.html

Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным

Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным - РИА Новости, 05.09.2022

Путин предложил сделать экологический форум на Камчатке ежегодным

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" предложил сделать это... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:38

2022-09-05T12:38

2022-09-05T12:54

экология в россии

владимир путин

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" предложил сделать это мероприятие ежегодным."Знаю, что форум привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, готов ее защищать. Он проходит впервые здесь, и мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным", - сказал Путин.Он пообещал со своей стороны поддержать это мероприятие.

https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

камчатский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология в россии, владимир путин, камчатский край