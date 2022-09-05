https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html

Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле

Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле - РИА Новости, 05.09.2022

Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен в ближайшее время обсудить с министерством транспорта РФ сроки выделения средств на проектирование... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:58

2022-09-05T19:58

2022-09-05T19:58

ярославская область

жкх

михаил евраев

ярославль

россия

ярославская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149498/69/1494986952_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_d103c533a1a16660d3c9ce3d7379534e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен в ближайшее время обсудить с министерством транспорта РФ сроки выделения средств на проектирование третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, глава региона Михаил Евраев встретился с коллективом Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и ответил на вопросы работников о ремонте дорог и мостов, реализации совместных социальных проектов бизнеса и органов власти. Отдельно в разговоре с заводчанами Михаил Евраев остановился на теме развития дорожной сети и, в частности, строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, который является частью Карабулинской развязки.Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече в августе поддержал строительство моста, а буквально на прошлой неделе поручил правительству РФ совместно с региональной властью обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах."Когда приезжал премьер-министр, мы с ним также обсуждали этот вопрос. Завтра я еду в Москву, в министерство транспорта, обсуждать конкретные даты, когда будут выделены средства, чтобы мы начали проводить конкурсные процедуры на проектирование и строительство", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Ранее врио губернатора Михаил Евраев, говоря о важности строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, отмечал, в частности, что новый мост решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу и поможет развитию города.

https://ria.ru/20220905/dvory-1814643407.html

https://ria.ru/20220905/goroda-1814124358.html

ярославль

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, михаил евраев, ярославль, россия, ярославская область, владимир путин