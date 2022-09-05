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Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле - РИА Новости, 05.09.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220905/finansirovanie-1814664672.html
Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле
Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле - РИА Новости, 05.09.2022
Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен в ближайшее время обсудить с министерством транспорта РФ сроки выделения средств на проектирование... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:58
2022-09-05T19:58
ярославская область
жкх
михаил евраев
ярославль
россия
ярославская область
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен в ближайшее время обсудить с министерством транспорта РФ сроки выделения средств на проектирование третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, глава региона Михаил Евраев встретился с коллективом Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и ответил на вопросы работников о ремонте дорог и мостов, реализации совместных социальных проектов бизнеса и органов власти. Отдельно в разговоре с заводчанами Михаил Евраев остановился на теме развития дорожной сети и, в частности, строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, который является частью Карабулинской развязки.Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече в августе поддержал строительство моста, а буквально на прошлой неделе поручил правительству РФ совместно с региональной властью обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах."Когда приезжал премьер-министр, мы с ним также обсуждали этот вопрос. Завтра я еду в Москву, в министерство транспорта, обсуждать конкретные даты, когда будут выделены средства, чтобы мы начали проводить конкурсные процедуры на проектирование и строительство", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.Ранее врио губернатора Михаил Евраев, говоря о важности строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, отмечал, в частности, что новый мост решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу и поможет развитию города.
https://ria.ru/20220905/dvory-1814643407.html
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жкх, михаил евраев, ярославль, россия, ярославская область, владимир путин
Ярославская область, ЖКХ, Михаил Евраев, Ярославль, Россия, Ярославская область, Владимир Путин
19:58 05.09.2022
 
Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле

Врио губернатора Евраев обсудит с Минтрансом финансирование проекта моста в Ярославле

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев намерен в ближайшее время обсудить с министерством транспорта РФ сроки выделения средств на проектирование третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, глава региона Михаил Евраев встретился с коллективом Ярославского завода дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и ответил на вопросы работников о ремонте дорог и мостов, реализации совместных социальных проектов бизнеса и органов власти. Отдельно в разговоре с заводчанами Михаил Евраев остановился на теме развития дорожной сети и, в частности, строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, который является частью Карабулинской развязки.
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Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече в августе поддержал строительство моста, а буквально на прошлой неделе поручил правительству РФ совместно с региональной властью обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах.
"Когда приезжал премьер-министр, мы с ним также обсуждали этот вопрос. Завтра я еду в Москву, в министерство транспорта, обсуждать конкретные даты, когда будут выделены средства, чтобы мы начали проводить конкурсные процедуры на проектирование и строительство", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.
Ранее врио губернатора Михаил Евраев, говоря о важности строительства третьего моста через Волгу в Ярославле, отмечал, в частности, что новый мост решит проблему пробок при следовании транспортного потока через Ярославль за Волгу и поможет развитию города.
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