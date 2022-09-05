14:06 05.09.2022 (обновлено: 15:18 05.09.2022)
В Кузбассе в рамках театрального фестиваля пройдут более 400 мероприятий
В Кузбассе в рамках фестиваля "Сверкающие грани театра", пройдут более 400 мероприятий
© Изображение пресс-службой правительства Кузбасса.Первый международный театральный фестиваль-форум
© Изображение пресс-службой правительства Кузбасса.
Первый международный театральный фестиваль-форум
КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Более 400 мероприятий, из которых 187 показов спектаклей, пройдут в Кузбассе в рамках первого международного фестиваля "Сверкающие грани театра", сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 10 сентября по 30 октября 2022 года в Кузбассе пройдет первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра". Ожидается, что участие в нем примут не менее тысячи профессиональных артистов и деятелей искусств России и зарубежья. В программу включено около 400 событий, из них 187 показов спектаклей, 40 мероприятий деловой программы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что фестиваль-форум будет охватывать разные виды и жанры театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство балета. Особое внимание будет уделено школьным и студенческим театрам.
"В Кузбассе активно строятся и реконструируются объекты культуры. Культурное просвещение — то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Наш регион выступил инициатором проведения международного театрального фестиваля сейчас, когда в некоторых странах мира пытаются отменить все русское, в первую очередь — культуру. Мы решили объединить разные жанры театрального искусства на одной площадке, чтобы показать многогранность и уникальность культурного наследия, которое необходимо сохранять и на его основе строить современные виды искусства", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Открытие фестиваля состоится 10 сентября в ледовом дворце "Кузбасс". Для этого представления построят сцену высотой с 3-этажный дом — 15 метров. Благодаря современным технологиям спортивная арена на несколько часов будет стилизована под интерьер Академического театра. В шоу будут задействованы разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов. Ведущим шоу станет советский и российский актер, кинопродюсер, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.
2 сентября, 11:43В ссузах Кузбасса откроют восемнадцать инновационных мастерских