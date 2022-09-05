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Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии - РИА Новости, 05.09.2022
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Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии
Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии - РИА Новости, 05.09.2022
Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии
Калифорнийский независимый системный оператор (CAISO) вновь призвал жителей штата к энергосбережению из-за жары, вторую неделю пользователей просят не включать... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:39
2022-09-05T18:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Калифорнийский независимый системный оператор (CAISO) вновь призвал жителей штата к энергосбережению из-за жары, вторую неделю пользователей просят не включать кондиционеры на максимум в дневное время.Как говорится в очередном предупреждении, опубликованном на сайте CAISO, жителям штата рекомендовано снизить потребление электроэнергии с 16 до 22 часов. Подобные предупреждения оператор выпускал с 31 августа, уточняя, что уличная температура превышает норму на несколько градусов. Жителям штата рекомендуется поддерживать работу кондиционеров на уровне 25 градусов и выше, учитывая возрастающую нагрузку на сети, говорится в сообщении.CAISO — некоммерческий системный оператор, который наблюдает за работой системы электроснабжения штата, управляя значительной частью электропотока.
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в мире
В мире
18:39 05.09.2022
 
Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии

Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии из-за жары

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в медиабанкСан-Франциско, Калифорния
Сан-Франциско, Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Калифорнийский независимый системный оператор (CAISO) вновь призвал жителей штата к энергосбережению из-за жары, вторую неделю пользователей просят не включать кондиционеры на максимум в дневное время.
Как говорится в очередном предупреждении, опубликованном на сайте CAISO, жителям штата рекомендовано снизить потребление электроэнергии с 16 до 22 часов. Подобные предупреждения оператор выпускал с 31 августа, уточняя, что уличная температура превышает норму на несколько градусов. Жителям штата рекомендуется поддерживать работу кондиционеров на уровне 25 градусов и выше, учитывая возрастающую нагрузку на сети, говорится в сообщении.
CAISO — некоммерческий системный оператор, который наблюдает за работой системы электроснабжения штата, управляя значительной частью электропотока.
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