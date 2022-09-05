https://ria.ru/20220905/energiya-1814648927.html

Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии

Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии - РИА Новости, 05.09.2022

Калифорнийский оператор электроснабжения призвал к сбережению энергии

Калифорнийский независимый системный оператор (CAISO) вновь призвал жителей штата к энергосбережению из-за жары, вторую неделю пользователей просят не включать... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:39

2022-09-05T18:39

2022-09-05T18:39

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Калифорнийский независимый системный оператор (CAISO) вновь призвал жителей штата к энергосбережению из-за жары, вторую неделю пользователей просят не включать кондиционеры на максимум в дневное время.Как говорится в очередном предупреждении, опубликованном на сайте CAISO, жителям штата рекомендовано снизить потребление электроэнергии с 16 до 22 часов. Подобные предупреждения оператор выпускал с 31 августа, уточняя, что уличная температура превышает норму на несколько градусов. Жителям штата рекомендуется поддерживать работу кондиционеров на уровне 25 градусов и выше, учитывая возрастающую нагрузку на сети, говорится в сообщении.CAISO — некоммерческий системный оператор, который наблюдает за работой системы электроснабжения штата, управляя значительной частью электропотока.

https://ria.ru/20220902/germaniya-1814100366.html

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