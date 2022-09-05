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В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения
В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022
В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения
В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T20:42
2022-09-05T20:47
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Часть Кировского и Ленинского районов остались без электроснабжения. По техническим причинам обесточено 90 трансформаторных подстанций. По данным ДГЭС без электроснабжения временно остались 25 тысяч абонентов микрорайонов Боссе, Звездный, Мирный, Мариупольская развилка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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жкх, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецк (ДНР)
20:42 05.09.2022 (обновлено: 20:47 05.09.2022)
 
В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения

Мэр Кулемзин: в Донецке более 25 тысяч абонентов в двух районах остались без электричества

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Часть Кировского и Ленинского районов остались без электроснабжения. По техническим причинам обесточено 90 трансформаторных подстанций. По данным ДГЭС без электроснабжения временно остались 25 тысяч абонентов микрорайонов Боссе, Звездный, Мирный, Мариупольская развилка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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