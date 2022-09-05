https://ria.ru/20220905/elektrosnabzhenie-1814672523.html

В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022

В Донецке более 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T20:42

2022-09-05T20:42

2022-09-05T20:47

специальная военная операция на украине

жкх

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. В Донецке в понедельник без электричества остались 25 тысяч абонентов в двух районах, обесточены 90 подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Часть Кировского и Ленинского районов остались без электроснабжения. По техническим причинам обесточено 90 трансформаторных подстанций. По данным ДГЭС без электроснабжения временно остались 25 тысяч абонентов микрорайонов Боссе, Звездный, Мирный, Мариупольская развилка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

https://ria.ru/20220902/shakhta-1814112747.html

донецк (днр)

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жкх, донецк (днр)