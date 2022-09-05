https://ria.ru/20220905/elektroenergiya-1814565023.html

Польша планирует заморозить цены на электроэнергию для малоимущих

Польша планирует заморозить цены на электроэнергию для малоимущих - РИА Новости, 05.09.2022

Польша планирует заморозить цены на электроэнергию для малоимущих

Правительство Польши планирует заморозить цены на электроэнергию для небогатых индивидуальных потребителей, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:57

2022-09-05T14:57

2022-09-05T15:03

экономика

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Правительство Польши планирует заморозить цены на электроэнергию для небогатых индивидуальных потребителей, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью Польскому радио.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию."Мы сегодня конструируем пакеты помощи таким образом, чтобы, конечно, каждый в меру возможностей старался экономить. Например, мы рассматриваем такую схему цен на электрическую энергию, в которой будет предлагаться использование электроэнергии экономным способом", - сказал Моравецкий."Например, мы рассматриваем замораживание цен электрической энергии на определенном уровне, но до какого-то уровня потребления. То есть, те люди, которые более богаты, имеют большие дома или они попросту в состоянии пользоваться электрической энергией без экономии, платили больше. Но за то те, кто имеют худые кошельки, были бы лучше поддержаны такой политикой", - добавил он."Недостатка энергии не будет. Уже сегодня мы видим, что наша политика, которую мы начали реализовывать вместе с началом кризиса, то есть несколько месяцем назад, то есть, поиск дополнительных миллионов тонн угля, заполнение наших хранилищ газа, оказывается успешной", - уточнил Моравецкий.При этом он не обещает низких цен энергии. "Все наши конкретные реальные действия оказываются эффективными. Но цены этой электрической энергии, цены газа из-за немецко-российской политики, ужасные. И мы делаем все, чтобы цены снизить", - сказал польский премьер.

https://ria.ru/20220905/trass-1814561156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, матеуш моравецкий, россия, газпром, природный газ, в мире