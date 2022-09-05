https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814465152.html
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения
Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:55
2022-09-05T10:55
2022-09-05T10:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
приморский район
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации области Владимир Рогов.Обесточивание в Запорожской области произошло около 17.00 мск в воскресенье. Позднее электроснабжение было восстановлено в Мелитополе и несколько районов области."На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам", - сообщил Рогов.В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме в понедельник, 5 сентября, возможны отключения от электроснабжения абонентов Акимовского, Приазовского и Веселовского районов. Специалисты ГУП ЗО "Таврия-Энерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в населенных пунктах Запорожской области, работы будут выполнены в кратчайшие сроки, добавил он.
https://ria.ru/20220905/udary-1814459955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, приморский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Приморский район, В мире
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП