https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814465152.html

Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения

Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022

Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения

Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

2022-09-05T10:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

приморский район

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации области Владимир Рогов.Обесточивание в Запорожской области произошло около 17.00 мск в воскресенье. Позднее электроснабжение было восстановлено в Мелитополе и несколько районов области."На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам", - сообщил Рогов.В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме в понедельник, 5 сентября, возможны отключения от электроснабжения абонентов Акимовского, Приазовского и Веселовского районов. Специалисты ГУП ЗО "Таврия-Энерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в населенных пунктах Запорожской области, работы будут выполнены в кратчайшие сроки, добавил он.

https://ria.ru/20220905/udary-1814459955.html

запорожская область

мелитополь

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, мелитополь, приморский район, в мире