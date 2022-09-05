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Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/elektrichestvo-1814465152.html
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 05.09.2022
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения
Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T10:55
2022-09-05T10:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
приморский район
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации области Владимир Рогов.Обесточивание в Запорожской области произошло около 17.00 мск в воскресенье. Позднее электроснабжение было восстановлено в Мелитополе и несколько районов области."На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам", - сообщил Рогов.В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме в понедельник, 5 сентября, возможны отключения от электроснабжения абонентов Акимовского, Приазовского и Веселовского районов. Специалисты ГУП ЗО "Таврия-Энерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в населенных пунктах Запорожской области, работы будут выполнены в кратчайшие сроки, добавил он.
https://ria.ru/20220905/udary-1814459955.html
запорожская область
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запорожская область, мелитополь, приморский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Приморский район, В мире
10:55 05.09.2022
 
Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения

Несколько районов Запорожской области остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Три района Запорожской области полностью остаются без электроснабжения, один частично из-за повреждений высоковольтных ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации области Владимир Рогов.
Обесточивание в Запорожской области произошло около 17.00 мск в воскресенье. Позднее электроснабжение было восстановлено в Мелитополе и несколько районов области.
"На данный момент без электроснабжения остаются Бердянский, Молочанский, Токмакский и частично Приморский районы. До момента восстановления повреждённых высоковольтных линий будет действовать режим работы электрической сети с почасовой подачей электроэнергии абонентам", - сообщил Рогов.
В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме в понедельник, 5 сентября, возможны отключения от электроснабжения абонентов Акимовского, Приазовского и Веселовского районов. Специалисты ГУП ЗО "Таврия-Энерго" восстанавливают электроснабжение потребителей в населенных пунктах Запорожской области, работы будут выполнены в кратчайшие сроки, добавил он.
Последствия обстрела ВСУ в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 10:35Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольПриморский районВ мире
 
 
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