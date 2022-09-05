https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814517389.html

Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России

Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России - РИА Новости, 05.09.2022

Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России

При развитии экологического туризма в России не нужно причинять вред природе, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не должна быть во главе угла,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:50

2022-09-05T12:50

2022-09-05T13:50

экология в россии

владимир путин

туризм

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. При развитии экологического туризма в России не нужно причинять вред природе, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не должна быть во главе угла, заявил президент России Владимир Путин."Здесь важно только, развивая экономическую сторону дела, развивая экологический туризм, ни в коем случае не создавать условий, которые бы нанесли вред природе. Чтобы как иногда бывает, чтобы погоня за получением финансовых выгод, ресурсов, она не была поставлена во главу угла. Чтобы во главе угла все-таки было поставлено внимание к природе и возможности для наших людей познавать собственную страну", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Развивая экотуризм, ни в коем случае нельзя создавать условия, которые бы нанесли вред природе" "При развитии экотуризма погоня за получением выгод не должна быть во главе угла" – заявил Путин на совещании по развитию Камчатки. 2022-09-05T12:50 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология в россии, владимир путин, новости - туризм