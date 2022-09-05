https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814517389.html
Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России
Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России - РИА Новости, 05.09.2022
Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России
При развитии экологического туризма в России не нужно причинять вред природе, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не должна быть во главе угла,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:50
2022-09-05T12:50
2022-09-05T13:50
экология в россии
владимир путин
туризм
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. При развитии экологического туризма в России не нужно причинять вред природе, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не должна быть во главе угла, заявил президент России Владимир Путин."Здесь важно только, развивая экономическую сторону дела, развивая экологический туризм, ни в коем случае не создавать условий, которые бы нанесли вред природе. Чтобы как иногда бывает, чтобы погоня за получением финансовых выгод, ресурсов, она не была поставлена во главу угла. Чтобы во главе угла все-таки было поставлено внимание к природе и возможности для наших людей познавать собственную страну", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html
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Путин: "Развивая экотуризм, ни в коем случае нельзя создавать условия, которые бы нанесли вред природе"
"При развитии экотуризма погоня за получением выгод не должна быть во главе угла" – заявил Путин на совещании по развитию Камчатки.
2022-09-05T12:50
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология в россии, владимир путин, новости - туризм
Экология в России, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
12:50 05.09.2022 (обновлено: 13:50 05.09.2022)
Путин призвал не гнаться за выгодой при развитии экотуризма в России
Путин: при развитии экотуризма погоня за получением выгод не должна быть во главе угла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. При развитии экологического туризма в России не нужно причинять вред природе, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не должна быть во главе угла, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь важно только, развивая экономическую сторону дела, развивая экологический туризм, ни в коем случае не создавать условий, которые бы нанесли вред природе. Чтобы как иногда бывает, чтобы погоня за получением финансовых выгод, ресурсов, она не была поставлена во главу угла. Чтобы во главе угла все-таки было поставлено внимание к природе и возможности для наших людей познавать собственную страну", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".