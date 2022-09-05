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На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814426283.html
На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма
На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма - РИА Новости, 05.09.2022
На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма
Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:16
2022-09-05T10:38
туризм
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
свердловская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на семинаре-совещании по подготовке к заседанию.По словам Калинина, экологические тропы привлекут не только российских, но и зарубежных туристов. Однако, подчеркнул он, есть вопросы доходности и межсезонных отличий по экологическим тропам, которые придется решать по всей стране.Ранее Ростуризм сообщал, что в 2023 году пять российских регионов начнут разрабатывать туристический мастер-план по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". Одним из основных проектов в Свердловской области станет всесезонный межрегиональный экомаршрут по Чусовой, на котором планируют обустроить стоянки и модульные отели.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, свердловская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Свердловская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Новости - Туризм
06:16 05.09.2022 (обновлено: 10:38 05.09.2022)
 
На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма

Калинин заявил, что на заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДевушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Девушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на семинаре-совещании по подготовке к заседанию.
"Самые яркие впечатления в России способен дать экологический туризм - это туристические тропы, ландшафтные дизайны. Текслер (Алексей, губернатор Челябинской области - прим.) ранее презентовал туристические тропы Челябинской области... У нас короткий сезон, и те, кто будет обслуживать экологические тропы, у них денежного потока на содержание по многим вопросам хватать не будет - например, летом на Урале. Четыре-пять месяцев - это весна-лето, а зимой - это другие издержи и траты, есть межсезонье... паводки, бывает опасно, поэтому здесь особенно есть проблема с накоплением и вывозом мусора, нужно сразу предусматривать субсидии", - сказал он.
По словам Калинина, экологические тропы привлекут не только российских, но и зарубежных туристов. Однако, подчеркнул он, есть вопросы доходности и межсезонных отличий по экологическим тропам, которые придется решать по всей стране.
Ранее Ростуризм сообщал, что в 2023 году пять российских регионов начнут разрабатывать туристический мастер-план по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". Одним из основных проектов в Свердловской области станет всесезонный межрегиональный экомаршрут по Чусовой, на котором планируют обустроить стоянки и модульные отели.
Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ТуризмВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияСвердловская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Новости - Туризм
 
 
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