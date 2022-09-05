https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814426283.html

На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма

На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма - РИА Новости, 05.09.2022

На заседании президиума Госсовета обсудят доходность экотуризма

Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:16

2022-09-05T06:16

2022-09-05T10:38

туризм

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

свердловская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доходность экотуризма и содержание экологических троп в регионах РФ планируют обсудить на заседании президиума Государственного совета, об этом заявил руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на семинаре-совещании по подготовке к заседанию.По словам Калинина, экологические тропы привлекут не только российских, но и зарубежных туристов. Однако, подчеркнул он, есть вопросы доходности и межсезонных отличий по экологическим тропам, которые придется решать по всей стране.Ранее Ростуризм сообщал, что в 2023 году пять российских регионов начнут разрабатывать туристический мастер-план по развитию межрегионального кластера "Большой Урал". Одним из основных проектов в Свердловской области станет всесезонный межрегиональный экомаршрут по Чусовой, на котором планируют обустроить стоянки и модульные отели.Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

свердловская область

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Максим Горбачев

владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, свердловская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, новости - туризм