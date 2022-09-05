18:57 05.09.2022 (обновлено: 19:04 05.09.2022)
Половина итальянцев стали покупать меньше еды, показало исследование
Исследование Coldiretti: каждый второй итальянец сократил размер "продуктовой корзины"
© AP Photo / Antonio CalanniПокупатели на рынке в Милане, Италия
© AP Photo / Antonio Calanni
Покупатели на рынке в Милане, Италия. Архивное фото
РИМ, 5 сен – РИА Новости. Каждый второй итальянец сократил размер так называемой "продуктовой корзины", то есть объема приобретаемого в магазинах продовольствия, говорится в исследовании ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
Доля уменьшивших закупки составляет 51% от общего числа потребителей. 18% итальянцев заявляют, что вынуждены обращаться к менее качественным товарам, ориентируясь на бюджетные их категории, чтобы прожить месяц до зарплаты. Свои привычки тем временем не изменили 31% покупателей. Главной причиной изменений Coldiretti называет рост цен, который тянется за увеличением стоимости энергоносителей и последствиями конфликта на Украине.
"Итальянцы охотятся за самыми низкими ценами, устраивая слалом в точках продаж и меняя магазины, супермаркеты в поисках акций на разные товары", - сообщает ассоциация.
Итальянцы в этом году потратили на продукты питания на 3,1% больше, следует из данных Национального института статистики Istat по розничной торговли в первой половине 2022 года, в то время как объем покупок сократился на 3%, отмечает Coldiretti.
В начале сентября Coldiretti опубликовала очередное исследование о ценах на основные товары за минувший месяц. Так, в сравнении с августом прошлого года рекордный рост получило растительное (кукурузное и подсолнечное) масло, которое подорожало на 63%. Также выросли цены на сливочное масло, муку, рис, пасту и молоко (от 34%% до 19%). В среднем рост цен на продовольствие к августу 2021 года составил 8,4%. Месяцем ранее увеличение к прошлому июля оказалось на уровне в +9,6%.